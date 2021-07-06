Белорусские власти запретили вещание двух украинских телеканалов 1 6.07.2021, 14:51

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Сооснователем одного из них был Владимир Зеленский.

Министерство информации 5 июля аннулировало разрешения на распространение в Беларуси украинских телеканалов UA и KVARTAL TV, пишет сайт naviny.by.

«Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ. В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание», — сообщается на сайте Мининформа.

UATV — украинский телеканал иновещания, который начал работу 1 октября 2015 года. Его трансляция в кабельных сетях Беларуси велась с января 2019 года.

Телеканал KVARTAL TV был открыт в середине 2016 года студией «Квартал 95», сооснователем которой был нынешний президент Украины Владимир Зеленский, и медиахолдингом «1+1 Медиа». В пакетах кабельных операторов Беларуси появился осенью 2019 года.

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