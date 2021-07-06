Стало известно, как выглядит новый дом Илона Маска размером с «однушку» 20 6.07.2021, 15:04

9,996

В нем действительно одна комната.

Недавно владелец SpaceX в очередной раз всех удивил, заявив, что он избавился от всей своей недвижимости и в настоящее время снимает у собственной компании небольшой домик стоимостью $50 тыс. Неравнодушные пользователи интернета провели расследование и выяснили, как этот дом выглядит.

Выяснилось, что новая резиденция Маска, расположенная на территории Старбейз, города, который предприниматель строит в Техасе, — это стандартная модель Boxabl Casita, мобильный модуль, способный раскладываться на месте назначения. Его площадь составляет 37 кв. м, а стоимость действительно начинается от $50 тыс., сообщает Designboom.

В комплекте с Boxabl Casita, который представляет собой, по сути, обычную студию, идут холодильник, плита, посудомойка, кухня и ванная комната. Считается, что использованные материалы делают модель устойчивой к пожарам, наводнениям, сильным ветрам, гниению, вредителям и прочим неприятностям.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».