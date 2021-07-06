Стало известно, как выглядит новый дом Илона Маска размером с «однушку»20
- 6.07.2021, 15:04
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В нем действительно одна комната.
Недавно владелец SpaceX в очередной раз всех удивил, заявив, что он избавился от всей своей недвижимости и в настоящее время снимает у собственной компании небольшой домик стоимостью $50 тыс. Неравнодушные пользователи интернета провели расследование и выяснили, как этот дом выглядит.
Выяснилось, что новая резиденция Маска, расположенная на территории Старбейз, города, который предприниматель строит в Техасе, — это стандартная модель Boxabl Casita, мобильный модуль, способный раскладываться на месте назначения. Его площадь составляет 37 кв. м, а стоимость действительно начинается от $50 тыс., сообщает Designboom.
В комплекте с Boxabl Casita, который представляет собой, по сути, обычную студию, идут холодильник, плита, посудомойка, кухня и ванная комната. Считается, что использованные материалы делают модель устойчивой к пожарам, наводнениям, сильным ветрам, гниению, вредителям и прочим неприятностям.