Белорус хранил 197 тысяч рублей в закатанных трехлитровых банках — а потом их не нашел

Белорус хранил 197 тысяч рублей в закатанных трехлитровых банках — а потом их не нашел22
- 6.07.2021, 15:11
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Следователи пока тоже не поняли, куда пропали деньги.
Житель Барановичей очень долго копил деньги в трехлитровой банке, которую прятал в гараже. Насобирал 197 тысяч рублей. А потом не нашел ее. Следователи пока тоже не поняли, куда пропали деньги.
Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о хищении имущества в особо крупном размере. По данным следствия, 61-летний местный житель много лет совместно со своими сыновьями откладывал деньги, которые они хранили в гараже.
Деньги в разных валютах мужчина хранил в закатанных трехлитровых банках. Также он пояснил, что сыновья постоянно проживают в Минске и приезжают в гости редко, а он сам в гараже не появлялся с ноября прошлого года. А утром 27 февраля понял, что заначка исчезла, и позвонил в милицию. Там выяснили, что неизвестный вор похитил более 197 тысяч рублей.
Следователи провели осмотр места происшествия, зафиксировали следы на месте преступления, допросили потерпевших и свидетелей и сделали еще много чего. Но преступника пока не нашли.