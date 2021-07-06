Жители Вороновского района заметили странный автобус, который возит людей к границе с Литвой 12 6.07.2021, 15:21

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иллюстрационное фото

Ранее таких автобусов не наблюдали.

Похоже, что на границе с Литвой со стороны Беларуси контроль не просто ослаблен, а отсутствует напрочь, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Жители Радуни (Вороновский район) сообщили, что вчера заметили странный пустой автобус, следовавший от госграницы с Литвой в сторону деревень Нача и Белюнцы, которые расположены вплотную к ней. И буквально через пару часов этот самый автобус, уже заполненный людьми, ехал обратно к границе. Местные утверждают, что ранее таких автобусов не наблюдали.

Кроме того ранее пограничники пускали в приграничные населенные пункты только по пропуску либо по заявлению жителей о приезде родственников, а теперь перестали проверять документы. То есть фактически превратили приграничную территорию и, видимо, саму границу в проходной двор.

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