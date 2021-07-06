Названа вакцина, которая обеспечивает сильный иммунитет против дельта-штамма коронавируса 3 6.07.2021, 15:31

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Вакцина дает постоянную защиту от COVID-19.

По данным компании, одноразовая вакцина COVID-19 от производителя Johnson & Johnson эффективна против особенно заразного штамма Delta. Производитель доказал это в двух исследованиях, в которых иммунная реакция людей, получивших единственную вакцину, оценивалась в течение восьми месяцев.

Одноразовая вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 генерирует сильный и длительный иммунный ответ, который также защищает от все более популярного штамма Delta, пишет Нeilpraxisnet.

Кроме того, данные свидетельствуют о том, что иммунный ответ сохраняется не менее восьми месяцев.

«Мы считаем, что наша вакцина обеспечивает постоянную защиту от COVID-19 и вызывает нейтрализующее действие против штамма Дельта», - уверяет д-р. Пол Стоффельс, вице-президент Johnson & Johnson. «Текущие данные за восемь месяцев, изученных до сих пор, показывают, что одноразовая вакцина вызывает сильный нейтрализующий ответ антител, который не проходит; скорее, мы наблюдаем улучшение со временем », - говорит Стоффельс.

«Кроме того, мы наблюдаем устойчивый и особенно устойчивый постоянный клеточный иммунный ответ», - добавляет Матай Маммен, глава исследовательской группы J&J. Одно из двух исследований, которые компания недавно представила, содержит обширные анализы образцов крови восьми участников, полученные в рамках Фазы 3 исследования ENSEMBLE. Эти данные показывают, что одноразовая вакцина J&J вызывает активность нейтрализующих антител против штамма Дельта на высоком уровне.

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