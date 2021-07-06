Аналитик: У Бабарико есть очень хороший шанс стать белорусским Нельсоном Манделой 8 6.07.2021, 15:48

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Виктор Бабарико

Фото: officelife

Освобождение политзаключенных в Беларуси — вполне реальная возможность.

Сотрудник Центра анализа европейской политики Екатерина Глод считает, что приговор экс-претендента в президенты Виктора Бабарико никаким образом не отразится на его высоком рейтинге среди белорусов.

— Ожидать оправдательного приговора не было никаких возможностей, — заявила российский политический аналитик в эфире «Дождя». — Но, мне кажется, в отношении Виктора Бабарико, какой бы срок не был дан, это фигура на сегодняшний день такого масштаба в белорусской политике, которая пройдет и через 14, и через 15 лет.

Мне кажется, он останется популярным. А сегодня он самый популярный политик и самый популярный кандидат в президенты Беларуси. Последний опрос, который был проведен в конце апреля, показал, что 34% белорусов отдают голоса именно ему, как кандидату в президенты.

Сегодня это вообще фигура, которая в какой-то степени стоит над политикой, это — совесть нации, это — моральный авторитет. Все заявления, которые он делал из тюрьмы за последний год, мотивируют людей. Я не думаю, что о нем забудут. Я думаю, что у него есть очень хороший шанс стать белорусским Нельсоном Манделой.

Екатерина Глод не исключает того, что белорусские власти могут выпустить политзаключенных в обмен на ослабление санкций.

— Освобождение политзаключенных в Беларуси, думаю, вполне реальная возможность. Торг политзаключенными в какой-то степени уже начался. Известно, что несколько недель назад людей, которые находятся в тюрьмах, начали просить писать прошения о помиловании.

Конечно, освобождение того же Виктора Бабарико дало бы громадный стимул и не просто стимул. Это был бы человек, у которого была бы стратегия, который был бы у руля, и тогда ситуация в Беларуси начала бы развиваться очень быстро.

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