Латвия может задействовать армию для охраны границы с Беларусью 2 6.07.2021, 15:50

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Охрана границы уже проходит в усиленном режиме.

Государственная пограничная охрана Латвии готовится к наплыву нелегальных мигрантов на восточной границе страны и планирует попросить помощи в Национальных вооруженных сил, а также у Министерства обороны.

Об этом в интервью на Латвийском радио сообщил глава пограничной охраны Гунтис Пуятс, передает Delfi.

Пуятс отметил, что в отличие от Литвы, ситуация на границе Латвии и Беларуси пока спокойная. Однако, уже начиная с конца мая, охрана границы проходит в усиленном режиме и риски безопасности растут. В связи с этим глава пограничной охраны обратился в Министерство обороны и Национальные вооруженные силы с просьбой направить на границу 50 дополнительных работников. Это позволит удвоить интенсивность патрулирования на границе.

По словам Пуятса, риски нарушений на границе Латвии крайне высокие, в том числе из-за наплыва нелегальных мигрантов на границе с Литвой. По его мнению, пограничная охрана должна действовать проактивно, чтобы ресурсы персонала и интенсивность надзора были на необходимом уровне "когда все начнется".

На данный момент в центрах размещения иностранцев свободные несколько сотен мест, а в случае абсолютно напряженной ситуации Латвия может последовать примеру Литвы и объявить чрезвычайную ситуацию в стране. Это поможет подключить к решению проблем самоуправления и запустить другие механизмы гражданской обороны, рассказал Пуятс.

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