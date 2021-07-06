закрыть
6 июля 2021, вторник, 17:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

97-летний теннисист из Украины попал в Книгу рекордов Гиннеса

  • 6.07.2021, 16:06
  • 1,126
97-летний теннисист из Украины попал в Книгу рекордов Гиннеса

Мужчина участвует в теннисных соревнованиях в течение последних тридцати лет.

97-летний украинец Леонид Станиславский попал в мировой реестр теннисистов-рекордсменов по версии Гиннеса среди тех, кому за 80 лет, сообщает unian.net.

7 июля на центральном корте теннисного клуба "Уникорт" состоится праздничная церемония вручения Станиславскому сертификата, удостоверяющего его победу.

В 2017 году Станиславского внесли в Книгу рекордов Украины. Мужчина участвует в теннисных соревнованиях в течение последних тридцати лет. Занимается и зимой, и летом.

В свои 97 лет Станиславский готовится к чемпионату мира. Украинец – неизменный участник международных турниров в категории 85+. Спортсмен – бронзовый призер чемпионата Европы в Анталии в парном разряде в категории 80+.

97-летнему Леониду приходилось играть даже с игроками, которые моложе его на 10-15 лет.

Кроме того, Станиславский интересуется и культурным досугом. Мужчина посещает поэтические и музыкальные клубные вечера, интересуется выступлениями других теннисистов и тому подобное.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Теперь тем более не забудем, не простим
Теперь тем более не забудем, не простим Ирина Халип
Санкции, которые могут стать толчком к переменам
Санкции, которые могут стать толчком к переменам Валерий Карбалевич
Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Таракана нужно бить прямо в темечко
Таракана нужно бить прямо в темечко Артем Черников