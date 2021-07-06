Израиль заявил о снижении эффективности вакцины Pfizer в предотвращении симптомов COVID-19 2 6.07.2021, 17:17

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В то же время вакцина была на 93% эффективна против тяжелых случаев заболевания.

Израиль заявил о снижении эффективности препарата Pfizer/BioNTech в предотвращении симптомов COVID-19. Об этом сообщило Reuters 5 июня со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны, пишет "Гордон".

Эффективность вакцины в предотвращении симптоматических проявлений упала до 64% с 6 июня. В то же время вакцина была на 93% эффективна против тяжелых случаев заболевания COVID-19.

В мае представители министерства говорили, что две дозы вакцины Pfizer обеспечили более 95% защиты от инфекции, госпитализации и тяжелых заболеваний, напомнило Reuters. Представитель Pfizer отказался комментировать данные израильского минздрава. Он сослался на другие исследования, показавшие, что антитела после вакцинации способны нейтрализовать все варианты коронавируса, включая штамм "Дельта", хотя и с пониженной силой.

В Израиле около 60% населения из почти 9,3 млн человек, получили по крайней мере одну дозу вакцины Pfizer во время прививочной кампании, отмечает агентство. Вакцинация сократила ежедневные случаи заболевания с более чем 10 тыс. в январе до однозначных цифр в июне.

Это позволило стране отказаться почти от всех мер социального дистанцирования. С 15 июня в стране отменили требование носить маски в помещениях. Позже эту норму вернули после того, как в стране начал распространяться доминирующий в мире "индийский" штамм коронавируса.

Специалист по данным Эран Сигал из израильского Института Вейцмана сказал Reuters, что страна вряд ли столкнется с высоким уровнем госпитализаций, наблюдавшимся ранее в этом году, ведь больных в критических состояниях стало гораздо меньше. Он добавил, что было бы прекрасно "продолжать жить нормальной жизнью и без ограничений", одновременно усиливая вакцинацию и обеспечение тестирования израильтян, возвращающихся домой из-за границы.

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