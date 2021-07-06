Умер актер Игорь Андреев 2 6.07.2021, 17:56

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Большую часть жизни он работал в Горьковском театре.

Актер Национального академического драматического театра имени Горького Игорь Андреев умер 6 июля. Об этом рассказали его друзья, сообщает nn.by.

Игорь Андреев родился в 1952 году в Минске, окончил театрально-художественный институт как актер.

Большую часть жизни работал в Горьковском театре: как актер (в 1970-х), заместитель и первый заместитель директора. С последней должности ушел в прошлом году и стал снова актером.

Являлся директором столичного Театра юного зрителя (1985—1995) и Белгосфилармонии (1999—2002).

Андреев сотрудничал с «Белсатом», в фильме «Василь Быков: пуля для КГБ» сыграл роль классика белорусской литературы.

«Был счастлив воплотить образ великого писателя и человека», — писал в социальных сетях Андреев.

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