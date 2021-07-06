закрыть
6 июля 2021, вторник, 19:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Умер актер Игорь Андреев

2
  • 6.07.2021, 17:56
  • 12,724
Умер актер Игорь Андреев

Большую часть жизни он работал в Горьковском театре.

Актер Национального академического драматического театра имени Горького Игорь Андреев умер 6 июля. Об этом рассказали его друзья, сообщает nn.by.

Игорь Андреев родился в 1952 году в Минске, окончил театрально-художественный институт как актер.

Большую часть жизни работал в Горьковском театре: как актер (в 1970-х), заместитель и первый заместитель директора. С последней должности ушел в прошлом году и стал снова актером.

Являлся директором столичного Театра юного зрителя (1985—1995) и Белгосфилармонии (1999—2002).

Андреев сотрудничал с «Белсатом», в фильме «Василь Быков: пуля для КГБ» сыграл роль классика белорусской литературы.

«Был счастлив воплотить образ великого писателя и человека», — писал в социальных сетях Андреев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Когда молчание — золото
Когда молчание — золото Леонид Невзлин
Полет канистры с вырванной чекой
Полет канистры с вырванной чекой Владимир Халип
Теперь тем более не забудем, не простим
Теперь тем более не забудем, не простим Ирина Халип
Санкции, которые могут стать толчком к переменам
Санкции, которые могут стать толчком к переменам Валерий Карбалевич