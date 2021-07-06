Когда молчание — золото Леонид Невзлин

6.07.2021, 18:05

7,316

Леонид Невзлин

Президенту Израиля не стоило поздравлять диктатора с фальшивым праздником.

Реувен Ривлин заканчивает свою президентскую каденцию. Очень жаль, что после многих лет службы на благо израильского общества он вдруг, неожиданно для всех, оказался в одной компании с диктаторами и международными изгоями. Хотя сам он об этом может даже не знать. Виновны, видимо, сотрудники его канцелярии и МИД Израиля.

Случилось следующее: 3 июля 2021 года белорусский официоз отпраздновал День Независимости. И Александра Лукашенко, все еще возглавляющего эту страну, поздравили с праздником главы России, Египта, Ирана, Туркменистана, Кубы, Сирии, Никарагуа, Уганды и прочих подобных режимов. А также, к сожалению, и Израиль.

«Президент Израиля Реувен Ривлин отметил, что отношения между израильской и белорусской нациями основаны на долгой совместной истории. «Многие представители еврейского народа жили в Беларуси на протяжении веков, иммигрировали в Государство Израиль и внесли ценный вклад в образование и развитие государства. Сообщество выходцев из Беларуси в Израиле выступает в качестве «живого моста», укрепляющего отношения между нашими странами», - говорится в поздравлении. Реувен Ривлин пожелал Александру Лукашенко личного благополучия, а белорусскому народу - непрекращающегося прогресса и процветания», - цитирует израильского президента официальный портал Лукашенко.

«Иммигрировали» - так про евреев, репатриировавшихся в Израиль, пишет портал Лукашенко. Да еще и вкладывает это слово в уста израильского президента! Таково обычное, истинное отношение диктатора к нам: сколько ни поздравляй - а все равно где-то проскочит.

Ни одного поздравления от глав демократических развитых стран Запада в списке нет и в помине. Белорусы откликнулись ожидаемо: в очередной раз официальный Израиль разочаровывает своим отношением к их борьбе за свободу, расшаркиваясь перед диктатором. Вот что пишут сегодня в белорусских соцсетях и телеграм-каналах:

«И это глава нации, пережившей Холокост. На месте евреев мне было бы стыдно. В Беларуси пытки в 21 веке, а им абы своя пятая точка в тепле»

«Сколько белорусов еврейского происхождения пострадало, и этого он не видит»

«Двуличие как национальная черта. Гоев можно калечить и убивать»

«Интересно, а существуй Израиль в 1933 - фюрера бы тоже поздравил?»

Заявляли бы такое записные антисемиты – ну, да и Бог с ними. Но нет, это простые люди, обиженные Израилем, причем не в первый раз! А теперь МИД Израиля подставил еще и президента страны. Ведь как создаются такие поздравления? На стол президенту кладут бумаги на подпись, в том числе сугубо формальные. Он не обязан разбираться в текущих реалиях всех стран мира, на то есть советники, которые обязаны доложить ситуацию. Не доложили. Теперь в канцелярии оправдываются: «Поздравление было отправлено в рамках протокола, который определяет МИД, по дням национальных праздников государств, с которыми Израиль имеет дипломатические отношения».

В МИД Израиля, на который так элегантно переложила ответственность президентская канцелярия, тоже не утрудили себя работой. Могли бы поинтересоваться и узнать, что многие белорусы считают 3 июля… фальшивым праздником. Исконный День Независимости Беларуси – это день принятия декларации о независимости, 27 июля. Эта дата и была официальным праздничным днем, пока Лукашенко его не отменил, поскольку он ненавидит все национальное, да и тот Верховный совет, который принял декларацию, впоследствии был им разогнан. Поэтому он перенес День независимости на 3 июля.

Теоретически, Днем независимости мог бы стать День воли, 25 марта, когда в 1918 году была провозглашена Белорусская народная республика. Но никак не 3 июля – день освобождения Минска от гитлеровских захватчиков. Это фальшивый, придуманный им праздник, конечно, народ его в массе своей никак не отмечает. Уже есть фотосвидетельства тому, что так называемые «праздничные площадки» на улицах и площадях белорусских городов в этот день остались полупустыми, людей было очень мало, несмотря на попытки кое-где централизованно согнать, привезти публику.

Израильские правители никак не возьмут в толк: бывают ситуации, когда молчание – золото. Конечно, мы не можем и не должны вмешиваться в политическую жизнь другой страны. Но можем не посылать посла с верительными грамотами аккурат тогда, когда в Минске давят, убивают, бросают в застенки и пытают оппозиционеров, тысячами? Можем не поздравлять диктатора, известного в прошлом своими антисемитскими выпадами, с Днем независимости страны, в которой большинство народа считает его самого нелегитимным правителем?

Очень жаль, что Реувен Ривлин попался в ловушку, расставленную ему нерадивыми сотрудниками. Президент – лицо и символ еврейского государства, еврейского народа – подвел нас. По незнанию или нет, это уже не так важно. Рано или поздно кровавая диктатура в Беларуси падет, и властям Израиля придется восстанавливать те добрые отношения между нашими народами, которые были подорваны нами в последний год.

Леонид Невзлин, «Детали»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».