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До +30°С ожидается в Беларуси 7 июля

  • 6.07.2021, 18:11
До +30°С ожидается в Беларуси 7 июля

Будет преимущественно без осадков.

До 30 градусов жары ожидается в Беларуси 7 июля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь днем местами по западу пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля, днем - плюс 25-30.

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