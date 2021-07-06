В Евросоюзе отреагировали на приговор Виктору Бабарико 4 6.07.2021, 18:27

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Виктор Бабарико

Фото: babariko.by

ЕС готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в отношении режима Лукашенко.

В Евросоюзе отреагировали на приговор Виктору Бабарико.

«ЕС требует немедленного и безоговорочного освобождения Бабарико, а также всех политических заключенных, задержанных журналистов и людей, находящихся за решеткой за реализацию своих основополагающих прав. Режим должен положить конец репрессиям и несправедливости и привлечь виновных к ответственности», — заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Также сообщается, что ЕС готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в отношении официального Минска.

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