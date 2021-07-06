В Евросоюзе отреагировали на приговор Виктору Бабарико4
- 6.07.2021, 18:27
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ЕС готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в отношении режима Лукашенко.
В Евросоюзе отреагировали на приговор Виктору Бабарико.
«ЕС требует немедленного и безоговорочного освобождения Бабарико, а также всех политических заключенных, задержанных журналистов и людей, находящихся за решеткой за реализацию своих основополагающих прав. Режим должен положить конец репрессиям и несправедливости и привлечь виновных к ответственности», — заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Также сообщается, что ЕС готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в отношении официального Минска.