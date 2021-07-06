Сравнение цен на Комаровке в июле 2021 и год назад 1 6.07.2021, 18:51

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Фото: Виктор ПАЖИТОК

Почувствуйте разницу.

На Комаровку, центральный столичный рынок, «Комсомольская правда» ходит с завидной регулярностью: отчитываемся перед читателями, сколько стоят фрукты-овощи и мясо, сообщаем о появлении первой белорусской картошки, ароматной клубники или хрустящей черешни. В этот раз мы решили не просто прицениться к сезонным продуктам, которыми торгуют с прилавков, но и сравнить цены с теми, которые были ровно год назад - в июле 2020 года. Вооружившись данными из прошлогоднего репортажа, идем на рынок.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

ПЕРВЫЕ ГРУНТОВЫЕ ОГУРЦЫ-5 РУБЛЕЙ ЗА КИЛО

Тех, кто ждет пика огуречного сезона, когда огурцы на прилавках в изобилии и стоят порублю за кило, пока обрадовать нечем -такого ценника еще нет. Будет ли -неизвестно, ведь в прошлом году в начале июля белорусские тепличные огурчики стоили ровно 1,5 рубля, а сейчас -от 2,5 до 3 рублей. Огурцов достаточно, выбрать есть из чего,для любителей и ценителей уже есть новинка - грунтовой отечественный огурчик. Продают по 5 рублей за килограмм.Такой мы видели пока всего в двух местах: грунтовым огурцом сорта «Родничок» торгует молодая семейная пара, по словам ребят, выращивают сами -под Слуцком у них свое хозяйство.

-Да, сами занимается, крутимся. Берите огурчики грунтовые! Очень вкусные, с парниковыми, честно, не сравнить: аромат, запах, вкус -все другое. Ай, да что там говорить, попробуйте! -предлагает продавец, протягивая небольшой огурец.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Пробую. Действительно, классный на вкус, сочный. Но пять рублей… Обещаю продавцу подумать и, не исключено, вернуться.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Если огурцы год назад стоили в два раза дешевле, чем сегодня, то помидоры, напротив, кажется, немного даже подешевели. Минимальная цена сегодня - от 2 рублей, год назад- около 2,8 - 3 рублей. Томатов в этом году много, сортов -огромное количество. За два рубля можно купить, скажем, бледно-красный помидор без названия, а если ориентироваться на цену от 4 до 6 рублей, то выбор расширяется многократно.Можно, если есть желание и финансовые возможности позволяют, купить шикарные на вид домашние (судя по ценнику) помидоры сорта «Малиновый». Просят за них ровно 20 рублей.Запах - закачаешься!

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Но не только огурцами-помидорами жив человек. Лето - пора ягод и фруктов.В этом году черешни и клубники, кажется, продают одинаково много.

-Да, в прошлом году в это время - почти середина лета-клубника уже отходила, считанные продавцы ею тогда торговали. А в этом году весна была поздняя, сезон примерно на месяц сдвинулся, поэтому и море клубники, -рассказывает общительная женщина-продавец. У нее ягода стоит 3,5 рубля - одна из самых недорогих на рынке.К слову, в начале июля прошлого года килограмм клубники дешевле 5,5 -6 рублей на Комаровке уже было не сыскать. Скажу еще объективности ради, что сейчас клубнику можно найти и за 5 рублей, и почти за 8.За 3,4- 4 рубля ягода средних размеров, твердая, не мокрая.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Интересно, что год назад кило приличной черешни продавали по 6-7 рублей, а в этом году достойную можно купить даже за 3,5 рубля. Правда, там, где такой ценник мгновенно устраивается очередь и не из трех-пяти покупателей, а человек примерно 20-25.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Продавцы работают бойко, но очередь только прирастает.

Рядом торгует улыбчивая продавец Юлия. Одета она ярко: на голове венок из мелких цветов,на лице -очки в стильной оправе, голливудская улыбка.

- Подходите ко мне, не стесняйтесь. Черешня -3,5 рубля,молдавский абрикос -по 4 вам отдам, черника -6,5 за кило. Наша, белорусская, -презентует женщина свой прилавок.-Вообще-то я-главный бухгалтер, работаю на фирме. Сейчас время такое -можно работать дистанционно, был бы опыт, образование и компьютер. Так вот вечерами я главбух, а днем на рынке стою. Детям на наряды зарабатываю. Раньше печеньем торговала, сейчас- фруктами, ягодами, -неожиданно откровенничает она.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Покупаю у бухгалтера-продавца полтора кило черешни. Оказалась, кстати, вполне себе вкусной.

ЛИСИЧКИ В ЭТОМ ГОДУ СТОЯТ 22 РУБЛЯ ЗА КИЛО, А В ПРОШЛОМ - 7

-Первый день на рынке, новинка! Голубика! Подходите, покупайте, не пожалеете!

Подхожу, чтобы не пожалеть. Стоит голубика 35 рублей за килограмм. Многовато даже для премьеры на рынке.

-Год назад за кило просили 20 рублей максимум,ничего себе подорожание-почти в два раза, -говорю я.

-Ну, только пошла ягода еще. Действительно, я сегодня ею торгую первый день. Конкуренции нет. А вот через неделю-другую будет больше продавцов, выбор увеличится, цены начнут ползти вниз. 20-25 рублей за килограмм голубики-не исключаю, что такой будет цена. Ну а пока -покупайте!

- Спасибо, вам, конечно, хорошей торговли, а я зайду через недельку-другую, глядишь, и по 20 рублей куплю.

Услышав это, продавец теряет ко мне всякий интерес. Я же иду дальше. Вижу на прилавке малину, аккуратно сложенную в деревянный короб. «18 рублей за кг, белорусская», сообщает ценник.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Сверяюсь со своими записями прошлого лета и в очередной раз сильно удивляюсь:тогда за килограмм просили в среднем 7 рублей.Может быть, цена такая еще и потому, что малина есть пока на считаных прилавках. Прохожу дальше и вижу приятный ценник -малина за 7 рублей. Но это, увы, не за кило, а за полулитровый пластиковый стаканчик, где ягода лежит, что называется, воздушно и весит совсем немного.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Пробираюсь среди овощных рядов.Горы и ведра белорусской картошки: можно взять по рублю совсем мелкую,а средняя цена около 2,5 рубля.Пока еще совсем немного продавцов предлагают перец. У одного перец светло-салатового цвета, 5,5 рубля за кг.

-Это белорусский у вас, тонкостенный? -спрашивает потенциальный покупатель-мужчина.

-Да, отечественный, только он толстенный, настоящий. С тонкими стенками белорусского перца не бывает в природе, -отвечает продавец.

Между ними начинается почти научный спор, в котором место победителя никто никому не уступил.

-Ладно, дайте мне две штучки,разрежу дома, посмотрю на толщину стенок, -просит покупатель.

-Да ладно! Всего два перца? Мы тут с вами пять минут спорили! Купите хотя бы килограмм-два, -со смехом реагирует работник прилавка.- Две штуки взвешивать -одна морока! - спор выходит на новый виток.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Среди лотков с зеленью (сто граммов зеленого лука - от 70 копеек до 1,5 рубля, тот же вес руколы -2 рубля, кинзы -2,5) вижу желто-оранжевые грибы. Лисички!

Год назад эти вкусные грибы на рынке были в невероятном изобилии. Тогда за килограмм отборных лисичек просили 7 рублей.Сейчас лисичками на Комаровке торгуют максимум десять продавцов.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

-Грибы собирала сама, под Молодечно. Не так много их пока. У меня и справка есть - анализ показал, что лисички безопасны, отвечают нормам по всяким там радионуклидам, -протягивает мне документ продавец, у которой интересуюсь стоимостью даров леса.-А стоит килограмм 22 рубля. Сколько вам? Кило-полтора?Очень вкусно пожарить с картошечкой, -продолжает она. -Берите, дешевле не найдете!

-В прошлом году цена была в три раза меньше, -выражает мое молчаливое недоумение стоящая рядом со мной покупательница.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

-Ну, это же рынок, ребята, -отвечает продавец.-Спрос, предложение, цена. В том году грибов были целые поляны в лесу.Этим летом такого и близко нет, к сожалению. И будет ли -неизвестно. Порадуйте себя! Как это -летом и лисичек жареных ни разу не поесть?

Фото: Виктор ПАЖИТОК

Уже уходя с Комаровки, встречаем нашу добрую знакомую - Марину Козловскую, ту самую, у которой не просто участок в тридцать соток, а настоящий ботанический сад - у нее больше трех тысяч видов растений.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

ЧТО ПОЧЕМ НА КОМАРОВКЕ: ЦЕНЫ ИЮЛЯ 2020 И 2021 ГОДА

Смородина, кг: 3,5 и 5 рублей

Нектарины, персики, кг: 4,4-5,5 и 8 рублей

Картофель, кг: 1-2 и1-3 рубля

Кабачок, кг: 1-1,3 и 1,5-2 рубля

Черника, кг: 6,5 и 5,99-8 рублей

Яблоки, кг: 3,5-6,5 и 3,5- 6 рублей

Абрикосы, кг: 4,5 и 4-6 рублей

Голубика, кг: 20 и 35 рублей

Малина, кг: 7 и 18 рублей

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