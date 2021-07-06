Беларусь до минимума сократит дипломатическое представительство Литвы в стране 6.07.2021, 19:01

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Об этом было заявлено временному поверенному в делах Литвы в Беларуси.

Беларусь до минимума сократит дипломатическое представительство Литвы в стране.

Об этом было заявлено временному поверенному в делах Литовской Республики в нашей стране Асте Андияускене. Как заявили литовскому дипломату в МИД Беларуси, распоряжение будет действовать до тех пор, пока Литва не отменит принятое ею решение о предоставлении дипстатуса представительству Светланы Тихановской и «другие недружественные инициативы, разжигающие конфронтацию в отношениях с Беларусью».

Напомним, в октябре прошлого года Литва по требованию белорусских властей сократить численность сотрудников литовской дипмиссии отозвала из Минска пять своих дипломатов. До этого в Вильнюс Литва вызвала своего посла в Беларуси Андрюса Пулокаса.

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