ФСБ РФ задержала эстонского консула в Петербурге 2 6.07.2021, 19:15

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Фото: assembly.spb.ru

Об этом сообщили российские СМИ.

Консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте задержали якобы при попытке получить закрытую информацию от гражданина России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат — консул генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте», — говорится в сообщении.

В ФСБ подчеркнули, что деятельность дипломата имеет явный враждебный характер. «К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права», — добавили в ФСБ.

Согласно информации с сайта генконсульства Март Лятте не является генеральным консулом Эстонии в Петербурге, а занимает должность консула.

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