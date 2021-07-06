Идеальные овощи для похудения назвали диетологи 6.07.2021, 19:26

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А также разобрались, с чем их лучше не употреблять.

Похудение, кажется, — вечный вопрос. И многие ищут идеальный способ сбросить вес. Так, диетологи Кэти Куфал и Лонилли Фриман выяснили, какие овощи с низкой калорийностью помогут в этом непростом деле, передает kp.by.

В интервью порталу Popshugar они подчеркнули, что в свойствах овощей сырых и приготовленных есть разница. Так как первые термически не обработаны, в них меньше калорийности и больше витаминов В и С. А вот для похудения это не важно — овощи можно употреблять в любимом вами виде.

Очень полезно и важно есть брокколи, листья зелени, перец, морковь, салат, помидоры, цуккини и цветную капусту, так как в них содержание крахмала ниже, чем в остальных. А вот картошка и кукуруза — более калорийные.

Но запомните, что если вы едите овощи в масле или с молочными продуктами, похудения можно не ждать. Диетологи посоветовали заправлять салаты уксусом, лимонным соком, можно добавить травы и приправы. А жарку проводить следует на пергаментной бумаге или в силиконовых формах.

Также Кэти Куфал и Лонилли Фриман предупредили, что если есть только овощи без крахмала, это может привести к проблемам со здоровьем.

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