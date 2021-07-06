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Александр Глеб возобновил карьеру и поедет играть в Бахрейн

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  • 6.07.2021, 20:02
  • 3,876
Александр Глеб возобновил карьеру и поедет играть в Бахрейн

40-летний футболист не играл с 2019 года.

Белорусский полузащитник Александр Глеб подписал контракт с клубом "Халидия" из Бахрейна.

Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Халидия" была основана в конце 2020 года. Коллектив смог победить во второй лиге и завоевать путевку в высший дивизион чемпионата Бахрейна.

Последний клубом Глеба была "Ислочь". 40-летний экс-хавбек "Арсенала" и "Барселоны" не выходил на поле с 2019 года.

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