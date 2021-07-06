Александр Глеб возобновил карьеру и поедет играть в Бахрейн

Александр Глеб возобновил карьеру и поедет играть в Бахрейн10
- 6.07.2021, 20:02
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40-летний футболист не играл с 2019 года.
Белорусский полузащитник Александр Глеб подписал контракт с клубом "Халидия" из Бахрейна.
Об этом сообщает пресс-служба команды.
"Халидия" была основана в конце 2020 года. Коллектив смог победить во второй лиге и завоевать путевку в высший дивизион чемпионата Бахрейна.
Последний клубом Глеба была "Ислочь". 40-летний экс-хавбек "Арсенала" и "Барселоны" не выходил на поле с 2019 года.