Сегодня Италия и Испания сыграют в полуфинале Евро-2020 6.07.2021, 20:37

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Матч начнется в 22:00 по белорусскому времени.

Сегодня состоится полуфинал Евро-2020 Италия – Испания.

Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22:00 по белорусскому времени.

Победитель этого матча сыграет в финале Евро-2020 с триумфатором второго полуфинала, матча Англия – Дания, который состоится завтра.

Италия еще не теряла очки на Евро-2020. На пути к полуфиналу она выиграла все три матча в группе С, обошла Австрию в 1/8 финала (2:1 в экстра-таймах) и Бельгию в 1/4 (2:1).

Испания вышла в полуфинал, заняв второе место в группе Е (две ничьи, одна победа), обыграв в 1/8 Хорватию (3:5 в экстра-таймах) и Швейцарию в 1/4 (1:1 в основное время, победа в серии пенальти).

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