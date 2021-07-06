МИД Израиля осудил высказывание Лукашенко про евреев 6.07.2021, 21:09

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Временный руководитель посольства Беларуси в Израиле вызван для разговора.

Министерство иностранных дел Израиля осудило высказывание Лукашенко, пишет Jerusalem Post.

Речь идет о выступлении Лукашенко на мероприятии 3 июля мемориального комплекса «Курган Славы». Он, в частности, заявил, что начато расследование преступлений нацистов в Беларуси, чтобы доказать «Холокост белорусского народа: «Евреи ведь смогли это доказать. Весь мир сегодня преклоняется перед ними, даже боятся пальцем в них показать».

Министерство иностранных дел Израиля заявило во вторник в заявлении, что комментарии Лукашенко были «неприемлемыми».

Заместитель Генерального директора Отдела Евразии и Западных Балкан Министерства иностранных дел Израиля Гэри Корен вызвал временного руководителя посольства Беларуси в Израиле для разговора.

Во время Холокоста в Беларуси было убито около 800 000 евреев (90% еврейского населения). В то время как в некоторых других странах местное население помогало нацистам убивать местных евреев, белорусы этого не делали, отмечает израильское издание, и некоторые группы даже помогали защищать евреев.

Это не первый случай, когда белорусского диктатора подозревают в антисемитских высказываниях.

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