МИД Израиля осудил высказывание Лукашенко про евреев
- 6.07.2021, 21:09
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Временный руководитель посольства Беларуси в Израиле вызван для разговора.
Министерство иностранных дел Израиля осудило высказывание Лукашенко, пишет Jerusalem Post.
Речь идет о выступлении Лукашенко на мероприятии 3 июля мемориального комплекса «Курган Славы». Он, в частности, заявил, что начато расследование преступлений нацистов в Беларуси, чтобы доказать «Холокост белорусского народа: «Евреи ведь смогли это доказать. Весь мир сегодня преклоняется перед ними, даже боятся пальцем в них показать».
Министерство иностранных дел Израиля заявило во вторник в заявлении, что комментарии Лукашенко были «неприемлемыми».
Заместитель Генерального директора Отдела Евразии и Западных Балкан Министерства иностранных дел Израиля Гэри Корен вызвал временного руководителя посольства Беларуси в Израиле для разговора.
Во время Холокоста в Беларуси было убито около 800 000 евреев (90% еврейского населения). В то время как в некоторых других странах местное население помогало нацистам убивать местных евреев, белорусы этого не делали, отмечает израильское издание, и некоторые группы даже помогали защищать евреев.
Это не первый случай, когда белорусского диктатора подозревают в антисемитских высказываниях.