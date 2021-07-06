Игроки «Витебска» подписались за Синепалого в обмен на деньги из бюджета, а сейчас их лишают премий и бонусов 6.07.2021, 21:30

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Клуб готовится к тяжелым временам.

В конце апреля высшая лига склонилась в верноподданническом поклоне перед Александром Лукашенко, подписав письмо во славу его режима.

В обмен футболистам сулили поддержку из бюджета, но эта оферта начинает сбоить. Подписи уже поставлены, а вот поток государственных денег кое-где усыхает. С такой проблемой столкнулся «Витебск», где игроков уведомили о грядущем сокращении денежного довольствия. Футболистам предложено жить на одну только зарплату без премий и бонусов. А ведь именно премии и бонусы и составляли весомую часть дохода игроков. Вряд ли именно на такую отдачу рассчитывали опытные Алексей Янушкевич, Антон Матвеенко, Андрей Лебедев, Глеб Рассадкин, Руслан Теверов, когда подписывались за Лукашенко.

«Трибуне» удалось узнать подробности ситуации.

Бюджет «Витебска» – на уровне 11-12-й команды чемпионата

В начале января 2021 года директор клуба Николай Вайтюховский, говоря о бюджете «Витебска» на предстоящий сезон, выражал надежду, что он сохранится на уровне 2020 года.

– Учитывая экономическую ситуацию в связи со многими процессами, очевидно, что лучше не становится. Если мы сможем сохранить бюджет, который у нас был в этом году, – а пока все к этому идет – считаю, это будет хорошо. Потому что надеяться на какие-то чудеса, когда их никогда не было… Все-таки нужно рассчитывать на свои силы, а не на то, что придет добрый дядя и скажет: вот вам того-сего и этого. Надеюсь, сохраним бюджет на уровне прошлого года, – говорил Ватюховский.

В 2020-м «Витебск» обладал не самым большим бюджетом в высшей лиге – около 2 млн долларов. По информации «Трибуны», сейчас эта цифра и того меньше. Как рассказали нам люди, знакомые с ситуацией, бюджет «северян» находится на уровне 11-12-й команды высшей лиги, но это только в планах. А в реальности – деньги подходят к концу, о чем и рассказал директор Вайтюховский:

– С неожиданными непоступлениями спонсорских средств мы столкнулись в декабре прошлого года. Тогда удалось это перекрыть деньгами, полученными за трансферы Шкурина, Печенина, Волкова и аренду Диего. В этом году финансовая ситуация по независящим от клуба причинам еще более ухудшилась. Причины? Я не могу это комментировать, лучше спросить у руководства областного управления спорта, –.сказал директор клуба.

В начале июня в СМИ появилась информация о том, что «Витебск» намерен продать бразильского полузащитника Диего Сантоса, чтобы упрочить свое финансовое состояние на второй круг. Ради того, чтобы относительно безболезненно завершить чемпионат, клуб готов отказаться от игрока, который в нынешнем году провел за «Витебск» 17 матчей и набрал в них 10 очков (3 гола, 7 ассистов). Контракт 23-летнего хавбека действует до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимость, по данным transfermarkt.ru, оценивается в 350 тысяч евро. Если «северянам» удастся продать бразильца за эту сумму, то на некоторое время финансовые проблемы отойдут на второй план.

Во втором круге футболисты будут жить только на зарплату

Пока же руководство «Витебска» находится в активных поисках денег на второй круг чемпионата. За первую часть сезона со спортсменами и тренерами рассчитались, но на днях всех предупредили: денег в клубе практически нет. Поэтому, если ситуация не улучшится, играть придется за зарплату. Премии и бонусы останутся в прошлом.

В понедельник директор «Витебска» Николай Вайтюховский встретился с командой после восстановительной тренировки, чтобы объяснить ситуацию, сложившуюся в клубе. Спортсменам и тренерам было предложено подписать дополнительные соглашения о сокращении выплат. При этом моментального ответа никто не требовал – людям дали время на раздумья. Если кто-то не захочет жить по средствам, которыми располагает клуб, они могут покинуть коллектив или сейчас, или по окончании контракта. В любом случае расставание будет полюбовным. Правда, это всё касается игроков, у которых соглашение с «Витебском» рассчитано до конца 2021-го.

По данным transfermarkt.ru, контракты с «Витебском» в этом году истекают у 20 человек. Лишь у защитника Жулио Сезара, полузащитников Диего Сантоса и Вандерсона контракты действуют до конца 2022 года. Впрочем, Сантос может покинуть команду уже этим летом.

Пока футболисты не делают резких движений и ждут следующей встречи с руководством «Витебска». Она намечена на четверг. Возможно, до этого времени появятся более позитивные новости. Так или иначе сам Вайтюховский говорит, что, держа в голове потенциальные кадровые изменения, тренерский штаб уже начал просмотр молодежи на возможные вакансии.

А сколько вообще получают в «Витебске»?

«Трибуне» удалось заглянуть в зарплатные ведомости «северян» и понять, за какие зарплаты выступают футболисты, а также какие деньги они потеряют, если не удастся исправить ситуацию.

Итак, средняя зарплата в «Витебске» колеблется в районе трех тысяч рублей. Даже по белорусским футбольным меркам это довольно скромные деньги. И за них, возможно, придется играть спортсменам весь второй круг. Бонусы и премии, а также другие дополнительные выплаты, вероятно, исчезнут.

В «Витебске» дополнительный доход исчислялся следующими цифрами:

Премиальные: за победу – 1200 рублей на человека, за ничью – 600 рублей.

За выход на поле – еще плюс 400 рублей.

За игру на «ноль» для вратарей или за заработанные очки для полевых игроков (гол или пас) – 300 рублей.

И вот эти дополнительные бонусы в связи с тяжелой финансовой ситуацией в «Витебске», как предупредили игроков, исчезнут, если не удастся найти источники финансирования.

Почему возникли такие проблемы?

Вайтюховский о том, почему жизнь «Витебска» в этом году осложнилась, публично говорить отказывается. За ответами посылает к руководству областного управления спорта. «Трибуна» пыталась дозвониться до руководства управления спорта и туризма Витебского облисполкома. Однако имеющиеся на сайте учреждения телефоны – ни начальника управления, ни его заместителей – не отвечали.

Знающие люди связывают плачевную финансовую ситуацию в «Витебске» с кадровыми перестановками в руководстве города. Раньше председателем Витебского горисполкома на протяжении года был Вадим Зарянкин. Его сыновья Филипп и Вадим, к слову, в прошлом году отсидели сутки якобы за участие в акциях протеста в Минске.

По словам игроков «Витебска», бывший мэр уделял большое внимание команде: ходил на матчи, встречался с коллективом, да и с финансированием у клуба не было проблем. Но в марте нынешнего года Зарянкин ушел с поста председателя горисполкома (многие связывают это именно с задержаниями сыновей), а с 1 апреля возглавил одну из химчисток города.

Место мэра Витебска было вакантным четыре с половиной месяца, но затем руководителем Северной столицы Беларуси был назначен 50-летний Николай Орлов. И пока, по информации «Трибуны», Орлов в футбольные дела особо не вникал.

Несмотря на сокращение выплат, игроки оплатят для болельщиков билеты на матч

2 июля «Витебск» играл с БАТЭ. Накануне поединка пресс-служба «северян» сообщила, что вход на поединок будет бесплатным для всех зрителей. Причем по просьбе самих футболистов. Они выразили готовность оплатить билеты за всех зрителей.

По протоколу, матч посетили 4780 человек. Средняя стоимость билета на футбол в Витебске – пять рублей. Итого – почти 24 тысячи рублей. При грубом подсчете, каждый игрок должен будет отдать из своей зарплаты около тысячи рублей.

Пока, по информации «Трибуна», деньги в кассу не внесены, однако от своего обещания футболисты отказываться на намерены. Даже несмотря на печальные новости о возможном срезании бонусов и премий.

Фото: fc.vitebsk.by, vitebsk.cc

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