Белорусские сигареты перехватили на российско-эстонской границе 6.07.2021, 21:18

1,186

Фото: ФТС РФ

Режим ежедневно пытается переправлять контрабандные сигареты в страны ЕС.

Сотрудники российской таможни задержали партию белорусских сигарет на таможенном посту Ивангород на границе с Эстонией.

Почти 5,5 тысяч пачек сигарет NZ Gold и «Премьер» нашли в поезде, который следовал из России в Эстонию. Брикеты были обмотаны черной пленкой и спрятаны в вагоне с удобрениями. Примерную стоимость изъятых сигарет оценили в 200 тыс. российских рублей (2,7 тыс. долларов).

Начат административный процесс, сообщает Северо-западное таможенное управление ФТС РФ.

Фото: ФТС РФ

Фото: ФТС РФ

Фото: ФТС РФ

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».