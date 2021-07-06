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Белорусские сигареты перехватили на российско-эстонской границе

  • 6.07.2021, 21:18
  • 1,186
Белорусские сигареты перехватили на российско-эстонской границе
Фото: ФТС РФ

Режим ежедневно пытается переправлять контрабандные сигареты в страны ЕС.

Сотрудники российской таможни задержали партию белорусских сигарет на таможенном посту Ивангород на границе с Эстонией.

Почти 5,5 тысяч пачек сигарет NZ Gold и «Премьер» нашли в поезде, который следовал из России в Эстонию. Брикеты были обмотаны черной пленкой и спрятаны в вагоне с удобрениями. Примерную стоимость изъятых сигарет оценили в 200 тыс. российских рублей (2,7 тыс. долларов).

Начат административный процесс, сообщает Северо-западное таможенное управление ФТС РФ.

Фото: ФТС РФ
Фото: ФТС РФ
Фото: ФТС РФ
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