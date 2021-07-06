Белорусские сигареты перехватили на российско-эстонской границе
- 6.07.2021, 21:18
- 1,186
Режим ежедневно пытается переправлять контрабандные сигареты в страны ЕС.
Сотрудники российской таможни задержали партию белорусских сигарет на таможенном посту Ивангород на границе с Эстонией.
Почти 5,5 тысяч пачек сигарет NZ Gold и «Премьер» нашли в поезде, который следовал из России в Эстонию. Брикеты были обмотаны черной пленкой и спрятаны в вагоне с удобрениями. Примерную стоимость изъятых сигарет оценили в 200 тыс. российских рублей (2,7 тыс. долларов).
Начат административный процесс, сообщает Северо-западное таможенное управление ФТС РФ.