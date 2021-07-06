Как спастись от летней жары 6.07.2021, 21:38

Советы ВОЗ.

Жителей Европы ждет жаркое лето, а кондиционеры есть далеко не у всех. ВОЗ дает советы, как перенести жару и где искать живительной прохлады, особенно в период пандемии COVID-19, пишет news.un.org.

С каждым днем становится теплее. Большинство людей с нетерпением ждали наступления лета. Однако высокая температура и возможные периоды аномальной жары сопряжены с рисками для здоровья.

Тепловой удар, по мнению медиков, может усугубить фоновые патологии, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет, психические расстройства и астму. Жара к тому же увеличивает риски несчастных случаев и инфекционных заболеваний.

Эксперты напоминают, что 2020 год вошел в тройку самых теплых лет за всю историю наблюдений. Похоже, что нынешний год займет одну из верхних строчек в рейтинге самых жарких лет, что, по мнению медиков, чревато ростом смертности от жары среди людей старше 65 лет. За последние 20 лет число таких фатальных случаев во всем мире почти удвоилось, а в Европе выросло более чем на 30 процентов.

По прогнозам синоптиков, во всем Европейском регионе ВОЗ будет все больше жарких дней, что вкупе с такими факторами, как изменение климата, урбанизация и старение населения, может привести к серьезным последствиям в сфере здравоохранения.

Поэтому медики уже сейчас призывают подготовиться к жаре. В самом европейском бюро ВОЗ в преддверии лета запустили кампанию с хэштегом #ДержитеГоловуВХолоде, цель которой – информировать население о том, как защититься от жары и не стать жертвой теплового удара.

Эта кампания особенно важна на фоне продолжающейся пандемии COVID-19, которая вызвала кризис здравоохранения: в частности, во многих больницах просто не хватает мест.

Медики советуют избегать жары. В самое жаркое время дня они рекомендуют не выходить на улицу и не заниматься делами, требующими большого физического напряжения. В ВОЗ призывают как можно больше находиться в тени, и, если есть возможность, проводить 2−3 часа в день в прохладном месте, соблюдая при этом меры защиты от COVID-19.

«Сохраняйте прохладу у себя дома. Снижайте тепловую нагрузку внутри квартиры или дома в течение дня – для этого нужно закрыть шторы или жалюзи и выключить как можно больше электроприборов», – рекомендуют в ВОЗ.

Эксперты напоминают, что летом крайне важно не допускать перегрева и обезвоживания организма, необходимо носить легкую и свободную одежду, стелить легкое постельное белье, чаще принимать прохладный душ или ванну и регулярно пить воду. Врачи вновь отмечают, что во время вспышки COVID-19 нет ничего лучше живительной прохлады.

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