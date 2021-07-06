Привет, друг 1 6.07.2021, 22:30

4,570

А почему бы не устроить себе отпуск.

Давно мы с тобой не говорили... я тут все в делах, в работе. Вот вчера подумал, а почему бы не устроить себе отпуск? Продуктов закупил, темп работы давно уже сбавил на сколько смог, зарплата капает, а тут такое прямо «горящее предложение» — отпуск! И пацаны наши тоже собрались, пишет телеграм-канал БОР.

Жена только рада будет, соберемся, поедем на дачу, в огороды. Вечерами будем сидеть под яблоней, молодость вспоминать. На речку сходим с детьми, рыбу половим, а то все в делах. А работа? Да черт с ней с этой работой! Пусть те, кому больше всех надо, пашут.

А еще... Знаешь, не нравится мне все это, как они забегали с этими санкциями. Видел? Проверяющих набежало, убытки они сокращать будут. Ну-ну. Знаем кого они сокращать собрались. Лучше бы сами за станок стали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».