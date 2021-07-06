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36% россиян против запрета на импортные продукты

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  • 6.07.2021, 22:36
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36% россиян против запрета на импортные продукты

Ранее их было 9%.

Тридцать шесть процентов россиян не одобряют продовольственное эмбарго, которое ввёл в 2014 году Владимир Путин в ответ на санкции США и ЕС, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Количество противников ограничений достигло максимума – семь лет назад эмбарго не одобряли только девять процентов респондентов, в то время как положительно к нему относилось подавляющее большинство россиян – 84 процента. Теперь же эмбарго одобряют чуть более половины граждан России.

Отмечается, что наибольшее число недовольных запретом на иностранные товары проживают в Москве и Санкт-Петербурге.

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