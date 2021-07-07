Италия вышла в финал Евро-2020 7.07.2021, 0:56

В полуфинале итальянцы победили испанцев в серии пенальти.

Сборная Италии вышла в финал чемпионата Европы.

В матче 1/2 финала итальянцы одержали победу над национальной командой Испании. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась в послематчевой серии пенальти со счетом 4:2.

Основное и дополнительное время закончилось вничью — 1:1. На 60-й минуте забил полузащитник итальянцев Федерико Кьеза. На 80-й минуте счет сравнял нападающий Альваро Мората.

Второй финалист определится 7 июля. Путевку в решающую стадию Евро разыграют между собой сборные Англии и Дании.

Финал чемпионата Европы пройдет 11 июля.

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