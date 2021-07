Разработан новый эффективный способ борьбы с коронавирусом 7 7.07.2021, 7:53

Метод придумали вирусологи из штата Канзас.

Вирусологи Университета штата Канзас продемонстрировали новый успешный способ борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2 на животной модели. Они обнаружили, что терапия дейтерированным ингибитором вирусной протеазы значительно снижает вирусную нагрузку и увеличивает выживаемость во время инфекции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (перевод — lenta.ru).

Дейтерированными лекарствами называют лекарственные средства в виде небольшой молекулы, в котором один или несколько атомов кислорода заменены на более тяжелый изотоп — дейтерий. Ингибиторы протеаз представляют собой класс противовирусных препаратов, которые предотвращают репликацию вируса через избирательное связывание с вирусными протеазами (например, 3CLpro у коронавируса), которые разрезают аминокислотные последовательности, активируя тем самым белки, необходимые для образования новых вирусных частиц.

Исследователи изначально разработали ингибитор протеазы GC376 для лечения фатальной коронавирусной инфекции у кошек, однако позднее стало известно, что он может оказаться эффективным и против SARS-CoV-2. В новой работе ученые модифицировали GC376, заменив кислород на дейтерий, и проверили его действие против SARS-CoV-2. Лечение генетически модифицированных мышей K18-hACE2, инфицированных SARS-CoV-2, дейтерированным GC376 в течение 24 часов значительно улучшило выживаемость, снизило репликацию вируса в легких и уменьшило потерю веса.

Результаты показали, что метод дейтерирования может быть использован совместно с другими противовирусными соединениями для получения мощных ингибиторов COVID-19.

