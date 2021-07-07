«Крупный чиновник в администрации президента РФ сказал о Лукашенко: Пес и раньше отвязывался, а теперь вообще бешеным стал» 18 7.07.2021, 7:59

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Главная реакция Кремля на ограничение Минском транзита товаров из Германии будет непубличной.

В России в среде чиновников, политологов и прочих экспертов реплики Лукашенко достаточно сильно прорезонировали. Пришлось даже путинскому пресс-секретарю Пескову комментировать, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

Но главная реакция официальной РФ, конечно, будет непубличной. И именно она представляет реальный интерес.

Один крупный чиновник в администрации президента РФ сказал вчера нескольким коллегам почти дословно: «Пес и раньше постоянно отвязывался, а теперь вообще бешеным стал». Добавим к этому, что пес не только брызжет слюной и пеной, но и вертит хозяином, и странным образом расширяет пределы дозволенного ему. Как будто тестирует, что еще можно сделать, кого покусать, и не получить ногой по морде.

Если рассматривать угрозы перекрыть европейский транзит с РФ и Китаем как полное сумасбродство, то комментировать особо нечего: шиза она шиза и есть. Однако если допустить, что в пораженном мозгу главаря режима есть рациональные проблески, то эти угрозы означают сигнал РФ и Китаю: Вы должны решить эту (санкционную) проблему! Она – не только моя, но и ваша!

Проблема в том, что если снова пойти на поводу у взбесившейся собаки, то можно влипнуть в совсем плохую историю, вплоть до военного инцидента на какой-нибудь границе. «Кинологам» в РФ об этом хорошо бы задуматься крепко и всерьез.

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