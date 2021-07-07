Россияне проели последние резервы 8 7.07.2021, 8:08

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Индекс потребительской активности в стране упал до минимума.

Тренд на восстановление потребительского спроса, тащивший вверх российскую экономику в первой половине года, неожиданно оборвался.

В июне российские потребители впервые в этом году начали сокращать расходы на фоне ускорения инфляции и третьей волны пандемии, из-за которой в Бурятии был введен недельный локдаун, а Москве заработала система QR-кодов для ресторанов и кафе, пишет finanz.ru.

За месяц потребительские расходы в стране уменьшились на 0,37% относительно мая, подсчитали аналитики СберИндекса.

В субботу и воскресенье, 3 и 4 июля, индекс потребительской активности Сбера падал до минимума с февраля, если исключить длинные майские праздники, когда люди традиционно уезжают на отдых. Его значение в понедельник, 5 июля, - 67 пунктов - стало худшим для буднего дня с начала марта.

Отскочив на докризисные уровни по розничной торговле и выпуску обрабатывающей промышленности, российская экономика выдохлась уже в мае: рост ВВП замедлился до 0,2% (месяц к месяцу), объемы производства сократились на 0,2% относительно апреля, а оборот розницы - на 0,5%, подсчитали аналитики ЦМИ Сбербанка.

В условиях падающих реальных доходов потребительский спрос поддерживали банковские кредиты и проедание сбережений.

За первый квартал получив 14,3 трлн рублей дохода, россияне потратили 14,9 трлн, уменьшив денежные накопления на 604 млрд рублей. Еще 1,7 трлн рублей физлица получили в виде банковских займов, увеличив долг до исторических рекордных 22 трлн рублей.

Но по мере того, как ЦБ РФ повышает ключевую ставку, кредиты становятся дороже, а денег, чтобы обслуживать их, не прибавляется.

С января по май Федеральная служба судебных приставов возбудила 3,7 миллиона дел по неуплате долга перед банками на общую сумму 482 млрд рублей. Должников за год стало больше на 1,1 млн, а просроченная сумма в годовом выражении подскочила на 28%.

«Предстоящие в сентябре этого года думские выборы поддержат силу локального спроса», - говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Перед голосованием состоятся выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками и будущими первоклассниками. С 1 июля в среднем по 5,6 тысячи рублей будут получать неполные семьи с детьми от 8 до 16 лет; 6,35 тысячи рублей предусмотрено для беременных, оказавшихся в трудной материальной ситуации.

В общей сложности населению из бюджета будет выделено около 200 млрд рублей, оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Выплаты качественно не поменяют динамику потребительского спроса, хотя единовременная выплата на детей может локально поддержать его летом, отмечает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. «Здесь цель явно связана с предстоящими выборами, - говорит он. - Но вряд ли такого рода расходы качественно изменят предвыборные настроения электората».

К тому же сильная инфляция будет сдерживать масштаб восстановления спроса в реальном выражении - с учетом возросших цен, замечает Орлова.

Согласно недельным данным Росстата, на конец июня инфляция в России достигла 6,4% и стала рекордной за последние пять лет.

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