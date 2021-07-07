Ученые нашли загадочное изображение на месте римских укреплений в Британии 7.07.2021, 8:24

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иллюстрационное фото

Археологи пока не понимают, с чем столкнулись.

В Северной Англии археологи нашли на территории древнеримского форта Виндоланда вырезанное на камне изображение обнаженного всадника. Форт находится примерно в 1,5 километрах от знаменитой стены Адриана, построенной римлянами для отражения атак местных племен.

Об этом сообщает BBC.

Изображение всадника имеет размер 160 мм на 315 мм. Археолог Марта Альберти отметила, что нагота всадника означает, что это, вероятно, бог, а не просто человек. Он также держит копье в левой руке, что является атрибутом бога войны Марса.

"Если вы посмотрите на его голову, две почти круглые детали можно определить как крылья, общий атрибут Меркурия - бога путешествий. Лошади и ослы также часто ассоциируются с Меркурием как защитником путешественников", - сказала она.

Место, где нашли артефакт, очень похоже на армейскую конюшню IV века. Солдаты могли по-своему изобразить Марса или Меркурия, либо какого-то неизвестного нам бога, который объединяет качества этих двух.

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