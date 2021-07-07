Адвокат: Виктор Бабарико воспринял приговор спокойно и понимает, что он является временным 7 7.07.2021, 8:36

3,954

виктор бабарико

Политик воспринял решение «суда» как обстоятельство жизни.

Бывший председатель правления «Белгазпромбанка», экс-претендент на пост президента страны и главный соперник узурпатора Лукашенко на выборах 2020 года Виктор Бабарико спокойно воспринял оглашенный 6 июля обвинительный приговор, заявил адвокат экс-банкира Дмитрий Лаевский во время стрима на youtube-канале Бабарико.

«Для Виктора Дмитриевича этот приговор не оказался какой-то неожиданностью, — сказал он. — В общем-то по тому, как начинался процесс и как он шел, приговор был ожидаемым, и Виктор Дмитриевич его воспринял спокойно. Правовые основания для такого приговора отсутствовали, Виктор Дмитриевич это понимает. И, исходя из этого, он понимает, что этот приговор является временным. Поэтому можно сказать, что он воспринял его как обстоятельство жизни».

Напомним, что вчера «судья» Верховного суда Игорь Любовицкий приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Поскольку дело рассматривал Верховный суд, у политика не будет возможности подать апелляцию, но можно обжаловать приговор в порядке надзора. Приговор выглядит как месть узурпатора Лукашенко главе филиала российского банка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».