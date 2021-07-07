закрыть
7 июля 2021, среда, 10:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Адвокат: Виктор Бабарико воспринял приговор спокойно и понимает, что он является временным

7
  • 7.07.2021, 8:36
  • 3,954
Адвокат: Виктор Бабарико воспринял приговор спокойно и понимает, что он является временным
виктор бабарико

Политик воспринял решение «суда» как обстоятельство жизни.

Бывший председатель правления «Белгазпромбанка», экс-претендент на пост президента страны и главный соперник узурпатора Лукашенко на выборах 2020 года Виктор Бабарико спокойно воспринял оглашенный 6 июля обвинительный приговор, заявил адвокат экс-банкира Дмитрий Лаевский во время стрима на youtube-канале Бабарико.

«Для Виктора Дмитриевича этот приговор не оказался какой-то неожиданностью, — сказал он. — В общем-то по тому, как начинался процесс и как он шел, приговор был ожидаемым, и Виктор Дмитриевич его воспринял спокойно. Правовые основания для такого приговора отсутствовали, Виктор Дмитриевич это понимает. И, исходя из этого, он понимает, что этот приговор является временным. Поэтому можно сказать, что он воспринял его как обстоятельство жизни».

Напомним, что вчера «судья» Верховного суда Игорь Любовицкий приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Поскольку дело рассматривал Верховный суд, у политика не будет возможности подать апелляцию, но можно обжаловать приговор в порядке надзора. Приговор выглядит как месть узурпатора Лукашенко главе филиала российского банка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Когда молчание — золото
Когда молчание — золото Леонид Невзлин
Полет канистры с вырванной чекой
Полет канистры с вырванной чекой Владимир Халип
Теперь тем более не забудем, не простим
Теперь тем более не забудем, не простим Ирина Халип
Санкции, которые могут стать толчком к переменам
Санкции, которые могут стать толчком к переменам Валерий Карбалевич