«Кто-то из самого ближайшего окружения методично ведет диктатора на плаху» 7 7.07.2021, 8:48

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фото: БЕЛТА

Совпадение? Не думаем!

В день вынесения приговора Виктору Бабарико Россия одновременно ограничила транзит газа и нефти по территории Беларуси, пишет телеграм-канал «Минская семибоярщина».

Совпадение? Не думаем!

Можно ожидать, что и потуги Лукашенко ограничить транзит товаров из Европы в Россию и Китай не останутся без ответа.

Из-за политического авантюризма одного человека угроза нависла над крупнейшими транзитными потоками всего континента. Все понимают, что от этого самодура можно ожидать всего чего угодно. Лукашенко теряет последние остатки политической адекватности при принятии решений. Он не в состоянии просчитать последствия от своих действий даже на несколько шагов вперед.

Являясь непредсказуемым в глазах основных геополитических игроков, он становится общей большой проблемой. К тому же похоже, что кто-то из самого ближайшего окружения узурпатора грамотно ведет Лукашенко «на плаху», методично разбрасывая у него под ногами «грабли». Чего стоит последний «наезд» на Германию (крупнейшую экономику Европы), которая всегда занимала достаточно мягкую позицию в отношении режима. Кто-то же расстарался и «ввел ему в уши» «коварные немецкие планы порабощения последнего оплота стабильности».

В любом случае, количество совершенных ошибок достигло критических для режима значений. Обратный отсчет на девятой секунде.

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