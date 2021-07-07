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Медики нашли, где в организме человека прячется и размножается коронавирус

  • 7.07.2021, 9:07
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Медики нашли, где в организме человека прячется и размножается коронавирус

Исследование провели специалисты Университета Сан-Паулу в Бразилии.

Ученые из Бразилии обнаружили в организме человека место, которое коронавирус использует как резервуар для размножения. Оказалось, что он прячется и размножается в слюнных железах, сообщает Journal of Pathology (перевод — «МедикФорум»).

Исследователи из Медицинской школы Университета Сан-Паулу, что в Бразилии, исследовали тела пациентов, которые умерли от вызванных COVID-19 осложнений. При вскрытии оказалось, что ткани, которые специализируются на производстве и выделении слюны, и являются резервуарами для ковида.

Это объясняет, почему вируса так много в слюне, отмечают исследователи. Теперь ученые смогут разработать больше тестов на ковид с использованием слюны. Отмечается, что ранее считалось, что в слюнных железах скрываются и размножаются только вирусы, вызывающие такие заболевания, как герпес. Теперь ученым стала понятна причина высокой заразности коронавируса.

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