«Думал, жене придется вызывать скорую»: минчане на год сдали квартиру семье с шестью детьми 4 7.07.2021, 9:15

8,488

иллюстрационное фото

Перед заселением квартирантов жилье было отремонтировано.

Каждый несостоявшийся рантье спит и видит, как сладко ему жилось бы, будь в запасе хотя бы несколько квартир под сдачу. Собирай себе с постояльцев каждый месяц «дань» и ни о чем не беспокойся. Однако арендный мир намного суровее, чем может казаться непосвященному человеку. Нет, конкуренты не сжигают чужие метры и даже не пишут кляузы в горисполком. Все проблемы исходят как раз от тех, кто должен дарить безмятежность бытия. Достаточно хотя бы раз связаться со специфическими жильцами, чтобы навсегда разувериться в легкости «квартирантских» денег (и в человечестве в целом). История, которая должна побудить многих собственников тотчас же проверить, как обстоят дела у их арендаторов, недавно произошла в Минске, пишет onliner.by.

Найти квартирантов

Пустующая трехкомнатная квартира в столице — отличное подспорье для семейного бюджета. Пусть она небольшая, в старенькой четырехэтажке, зато ухоженная и уютная. А это значит, что желающие пожить в ней всегда найдутся.

— Сын почти все время находится в командировках за границей, домой приезжает редко, поэтому держать для него квартиру не имело никакого смысла. На семейном совете мы вместе пришли к решению, что было бы неплохо начать сдавать лишние метры, — рассказывает о том, как началась эта история, Юрий Владимирович. — Трешка наша расположена возле кинотеатра «Комсомолец» — старый район, высокие деревья, метро под боком. Сама квартира полностью отремонтирована и обставлена мебелью. То есть все, что надо для нормальной жизни, есть.

Удачный опыт сдачи квартиры усыпил бдительность минчан. Поэтому, когда хозяева квартиры во второй раз опубликовали объявление о поиске жильцов, они не стали устраивать придирчивый кастинг и выбирать лучшего из претендентов на метры.

— Так получилось, что с новыми жильцами мы познакомились в тот же день, когда выезжали предыдущие квартиранты. То есть мы посмотрели, что все хорошо, забрали ключи и на позитивной ноте расстались с ними. А буквально через несколько часов на просмотр стали приходить новые люди.

Больше всего просили пожить студенты. Но мы с женой, учитывая темперамент молодежи, рассудили, что от квартиры нашей, скорее всего, ничего не останется плюс наверняка возникнут проблемы с соседями из-за шума и компаний.

И вдруг приезжают к нам муж с женой, приличная с виду пара. Александр и Антонина рассказали, что у них шестеро детей, строят дом за городом и вот год надо где-то пожить (из-за семейных распрей делить метры с родней стало невмоготу). А мы сами люди семейные, детей любим, к тому же подумали: раз супруги родили на свет столько малышей, должны быть ответственными. Да и в больших семьях все друг другу всегда помогают, делят обязанности... — описывает обстоятельства встречи мужчина.

Стороны, как и положено, заключили договор найма жилого помещения. Месяц проживания в трешке оценили в 900 рублей (примерно $350 по курсу). Учитывая полную готовность квартиры к проживанию, составили отдельный акт, в котором перечислили все ценное имущество. «Квартира принята в хорошем состоянии после ремонта», — своей рукой написал арендатор в документе.

— Так как мы понимали, что жить будут не только взрослые, но и шестеро детей, решили подстраховать себя: взяли еще $350 в качестве залога на случай, если что-то будет сломано-испачкано, — уточняет минчанин.

Превращение

Жизнь потекла своим чередом: квартиранты обустраивались на новых метрах, хозяева исправно получали деньги на карточку. Задержек оплаты или просьб скинуть десятку-другую не поступало. Взамен тактичные собственники не беспокоили жильцов: ну как можно контролировать взрослых людей — сами разберутся.

— Только к концу оговоренного срока проживания начались какие-то перебои с оплатой: то квартирантка болела, то еще что-то, но мы входили в положение, ждали по две-три недели, — говорит Юрий Владимирович.

Мужчина вспоминает, что за несколько месяцев до выезда семьи пытался попасть в квартиру, чтобы иметь хоть какое-то представление о состоянии жилья. Но сторонам все никак не удавалось состыковаться, а наносить визит без пусть и временных, но все же хозяев минчанин не хотел.

— Что супруги только не рассказывали: коронавирус у взрослых, другие болезни у детей, сдачи объектов. Как я сейчас понимаю, они просто не хотели пускать меня в квартиру, понимая, до чего ее довели, — рассказывает хозяин. — При этом они попросили пожить у нас еще месяц после того, как истек указанный срок: мол, не успевают что-то со своим домом. Мы продлили договор, но, вместо того чтобы получить плату за новый месяц, услышали от Александра: те $350, которые он отдавал в качестве залога, идут в счет проживания. Вот и получилось: по аренде они нам ничего не должны, но ни копейки на исправление того кошмара, что квартиранты после себя оставили, нет.

О кошмаре (это если мягко выразиться) минчане узнали только в день отъезда жильцов. Договорились о встрече на десять утра, но приехали на полчаса раньше и застали домочадцев на месте: старшие дети выносили собранные вещи, взрослые решали оставшиеся вопросы.

— Александр обещал, что сделает к нашему приезду генеральную уборку. И мы на это, честно говоря, рассчитывали. И вот заходим с женой в квартиру, а там... Даже не знаю, как это приличными словами назвать. Супруге от увиденного стало плохо, я реально собирался вызывать скорую.

Целым и чистым не остался ни один уголок. На кухню зайти невозможно: мебель поломана, холодильник грязный, микроволновка грязная. Наша хорошая плита вообще куда-то исчезла, и на ее месте появилась другая. (Как потом объяснил квартирант, старую поломали дети и он купил новую, «гефестовскую», подключил сам, без вызова специальных служб, поэтому никаких документов нет.)

Диван в гостиной превратился непонятно во что. Как можно было довести мебель до такого состояния? Там следы от шоколада, краски, варенья, мочи. Более того, когда мы подняли подушки, оказалось, что в этом диване тараканы обустроили себе «базу».

Межкомнатные двери разбиты, обои разрисованы и порваны. Когда мы отодвинули кровать, выяснилось, что за ее спинку они бросали использованные подгузники. Мне такое никогда даже в голову не пришло бы! Вы же сами этим дышите.

В квартире было очень сыро, появилась плесень. То есть если абстрагироваться от наших проблем, то возникает вопрос: как в таких условиях росли дети? Это же ненормально.

Понятно, что после такого отпустить жильцов мы просто не могли. Стали составлять акт о дефектах, внесли в него основные пункты и примерные суммы на исправление. Реальных расценок тогда не знали, да и были в шоковом состоянии. А квартирант еще и не понимал нашего возмущения: ой, что тут такого — двери поставить пять минут, стекло заменить еще две. Так а чего же ты этого не сделал? Зачем мне этот геморрой? Но он все сводил к тому, что просто не успел: жена болела, детей много и за всеми надо было смотреть.

В итоге Александр согласился компенсировать нам потери в сумме примерно все тех же $350. Но когда мы пришли домой и стали обзванивать все службы, чтобы выяснить, сколько будет стоить химчистка, уборка, поклейка обоев, оказалось, что расценки совсем другие. Только чистка дивана (вместе с подушками) обойдется в рублей 100, уборка клининговой компанией — еще 350, переклейка обоев — не меньше 250, а еще ведь и сами обои надо купить. И так по всему списку, — переживает минчанин.

Между сторонами завязалась переписка в Viber. Взаимопонимание не было найдено. Арендодатель считает, что ущерб подбирается к $1000, квартирант видит проблемы только на $480 и убежден: оппоненты просто хотят на нем нажиться.

Отдельное основание конфликта — полчища тараканов в квартире. Собственники уверяют: никаких незваных «гостей» до появления квартирантов не было, их протравили до заселения. Арендаторы же стоят на том, что живность освоила «квадраты» раньше их. Как бы то ни было, вот результат профессиональной травли, которая состоялась на прошлой неделе.

— Это сейчас мы уже умными стали: надо было их периодически навещать, следить за происходящим в квартире, фиксировать все на видео. Но мы не ожидали такого, думали, что отнесутся по-людски... Да, понятно, после шести детей идеальный порядок сохраниться не может, но не такое же.

Александр все кричал про готовность компенсировать урон, но даже из того минимального, что он насчитал, не перевел ни копейки. А ведь еще надо потратить время на поиск и закупку материалов, подгадывать время доставки и договариваться с людьми о ремонтных работах. Зачем мне все это? Почему он сам ничего не сделал? Минимум месяц у нас теперь уйдет на то, чтобы привести квартиру в чувство. К слову, Юлия, проживавшая у нас до этих людей, в случае каких-либо разбирательств готова подтвердить, что состояние жилья было хорошее, — говорит Юрий Владимирович, для которого незапланированный ремонт стал еще большей головной болью, чем можно было бы представить, так как он с супругой живет в Марьиной Горке.

«Они хотят получить сверхприбыль»

Чтобы понимать, что же происходило в минской трешке, Onliner связался с Александром, который и был квартирантом. Мужчина живет с семьей на даче и не отрицает, что метры передали ему в хорошем состоянии.

— Компенсировать мы готовы, но не в такой сумме, которую они выставили. К тому же они пытаются приписать нам тараканов, которые уже там были. Мы же их не привезли с собой. Плюс в квартире была постоянная сырость, зимой стены промерзали. На фотографиях это видно.

— А все остальное? Почему квартира в таком состоянии: разбитые двери, грязный холодильник?.. Как так получилось, что вы, когда съезжали, не привели все в порядок?

— Не успели. Холодильник помыть — дофига делов, что ли?

— Так почему же вы не помыли, если это не сложно?

— Послушайте, что вы мне такие вопросы задаете? Мы съехали и съехали. Все! Мы за год ни разу не задержали выплату. Платили нормально. Никакой залог мы не оставляли, это они так выдумали. Это были деньги за первый и последний месяц проживания.

Беспорядок? Порванные обои? Так шесть детей, что вы хотите? Я не готов компенсировать названную ими сумму, они хотят получить сверхприбыль. Начинается непонятно что. За микроволновку бэушную они ставят $60. За эти деньги можно новую купить. Старая плита — ну сломалась, мы новую купили. Так нет, возвращайте $300 за прежнюю. Кухонный гарнитур — тоже пишут $300. А что с ним стало? Химчистка дивана 40 рублей стоит, я знаю, сам заказывал неоднократно. В целом тысячу долларов насчитали, я же готов компенсировать 500. Я работаю в строительной фирме и знаю расценки.

— Вы предлагали людям такой вариант, что вы своими силами и средствами полностью восстанавливаете квартиру до того состояния, в котором она была, когда вы вселились?

— Предлагал, но они не хотят — чисто деньги им давай. Я предлагал заказать химчистку, поменять дверь (полотно стоит 70 рублей). Не хотят.

— Вам не кажется, что было бы порядочно до отъезда сделать все и привести квартиру в нормальное состояние?

— Не успел, жена болела коронавирусом. Как мне было смотреть за шестью детьми и делать этот ремонт? Пускай обращаются в суд: выиграют — буду платить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».