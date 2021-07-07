Учения Sea Breeze 2021: чего так испугались в Кремле 2 7.07.2021, 9:26

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Россия может потерять свою доминирующим роль на севере Черного моря.

Россия всеми возможными способами пытается противодействовать военным учениям Sea Breeze 2021 и для наблюдения за международными морскими маневрами вывела в море весь корабельный состав Черноморского флота — по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, пишет sprotyv.info.

Что же так обеспокоило Кремль и почему его нынешние военные маневры всего лишь пропагандистский пшик ?

По мнению представителя ГУР МО Украины Вадима Скибицкого, нынешние действия России вызваны страхом потерять свою доминирующим роль на севере Черного моря.

«Однако ее попытки показать свою готовность применить силу — не сопоставимы с потенциалом тех стран, которые принимают участие в международных учениях. России явно не хватает сил и средств в Черном море», — заявил Скибицкий.

В конце июня в Национальном центре управления обороной России заявили, что российские военные в Черном море следят за кораблями НАТО и других стран, которые принимают участие в учениях Sea Breeze. Кроме этого, Россия провела испытания систем противовоздушной обороны в оккупированном Крыму и учебную проверку 20 самолетов и вертолетов.

Президент РФ Владимир Путин даже не стал скрывать своей встревоженности данными учениями и прокомментировал ситуацию во время прямой телефонной линии 30 июня.

По его словам, «западные страны приперлись к границам России после того, как РФ якобы уменьшила число военных на границе с Украиной».

Путина всегда нервируют разные военные учения, связанные с Украиной, ведь это демонстрация нашей поддержки рядом международных партнеров, — объяснил военный эксперт Александр Коваленко. Кроме этого, любое подобного рода учение или мероприятие такого масштаба ориентировано на взаимодействия ВСУ с вооруженными силами других стран, НАТО, чего больше всего опасается Россия.

«Эсминец Defender в тандеме с американским ракетным USS Ross могут минимизировать авиационную составляющую РФ. Только эти два боевых корабля уже предоставляют серьезную угрозу для всего Черноморского флота РФ», — уточнил эксперт.

Поэтому, по его словам, Россия всячески старается продемонстрировать тот потенциал, который у нее есть. В первую очередь это направлено на внутреннего потребителя, мол, у России действительно есть мощный флот, ПВО, авиация, и вот мы можем заставить менять курс даже эсминца НАТО.

«А во-вторых, это демонстрация всему миру количества своих кораблей, авиации и техники. Но это тот случай, когда количество не означает качество. Это чистая пропаганда, которую в Кремле пытаются распространять не только внутри РФ, но и за ее пределами», — подытожил Коваленко.

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