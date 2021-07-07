Врачи назвали лучшие фрукты для укрепления позвоночника 1 7.07.2021, 9:35

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Их нужно добавить в рацион перед сном.

Чтобы укрепить здоровье спины, в частности, позвоночника, на ночь нужно съедать в небольших количествах набор фруктов, пишет u-news.com.ua.

Как пишут врачи, каждый вечер перед сном в течение 1,5 месяцев ешьте курагу, инжир, чернослив.

Следует есть в таком соотношении:

1 плод инжира (смоковницы)

5 сушеных абрикосов (кураги)

1 плод чернослива.

Эти плоды содержат вещества, которые вызывают восстановление тканей, составляющих межпозвонковые мягкие диски. Также эти вещества делают эти ткани более устойчивыми и упругими. Усиление этих тканей приводит к тому, что позвонки начинают сами становится на отведенные им природой места, без внешней мануальной коррекции.

Попробуйте так сделать – вы не узнаете свой позвоночник, поскольку он станет более гибким. Вещества, необходимые для осуществления такой процедуры, не содержатся в каждом плоде в отдельности, а образуются при их смешении.

Этот рецепт используют спортсмены-олимпийцы, которые таким образом восстанавливали себе позвоночник после сильных нагрузок, отмечают врачи.

Курага или урюк, неважно как называют сушеный абрикос, – несомненно, это просто кладезь полезных веществ. Научно доказано, что сушеные абрикосы оказывают благоприятное воздействие на сердечную мышцу, благодаря содержанию калия, кроме того, курага отличная профилактика онкозаболеваний. В составе этого «чудо-сухофрукта» – фосфор, железо, кальций, каротин, витамин В5.

Инжир – профилактическое средство от рака, нормализует деятельность щитовидной железы. Кроме того, сушеный инжир способствует выведению паразитов из кишечника. Применяется в качестве народного средства при лечении бронхита.

Чернослив – еще один подарок природы для вашего здоровья. Пожалуй, первое, на что оказывает благотворное влияние сушеная слива – это желудочно-кишечный тракт. Настой из чернослива способствует избавлению от запоров и нормализации работы системы пищеварения. К тому же, чернослив полезен и тем, у кого есть проблемы с сердцем и высоким давлением. Кроме того, считается, что чернослив полезен при болезнях почек, ревматизме.

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