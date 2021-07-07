21 год назад в Беларуси был похищен журналист Дмитрий Завадский 7.07.2021, 9:48

Не забудем, не простим!

Ровно 20 лет назад исчез белорусский телеоператор, сотрудник Общественного российского телевидения (ОРТ, теперь — Первый канал) Дмитрий Завадский. На момент исчезновения ему было 27 лет.

С 1994 по 1996 год Дмитрий Завадский работал в операторском пуле Александра Лукашенко, затем стал работать на Общественном российском телевидении. Летом 1997 года он вместе с корреспондентом ОРТ Павлом Шереметом был арестован и обвинен «в незаконном пересечении белорусско-литовской границы» во время съемок репортажа, его условно осудили на полтора года лишения свободы. С октября 1999 года по май 2000-го Завадский работал в Чечне, где с Шереметом снимал фильм «Чеченский дневник».

Рано утром 7 июля 2000 года Завадский выехал из дома в Национальный аэропорт Минск встречать Шеремета, который прилетал из Москвы. С тех пор оператора никто не видел. Его автомобиль был обнаружен в аэропорту.

В 2002 году Минский областной суд признал виновной в похищении Завадского группу бывшего бойца спецподразделения МВД «Алмаз» Валерия Игнатовича, который встречался с ним в Чечне. Игнатович, а также признанный виновным в похищении Максим Малик приговорены к пожизненному заключению. Бывшего курсанта Академии МВД Алексея Гуза и безработного Сергея Савушкина, которые также проходили подозреваемыми по этому делу, в итоге признали виновными в совершении других преступлений и осудили на 25 лет лишения свободы в колонии усиленного режима и 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима соответственно.

27 ноября 2003 года суд Фрунзенского района Минска признал Завадского умершим, хотя его тело так и не было обнаружено. В марте 2004 года прокуратура приостановила расследование дела о похищении Завадского «в связи с необнаружением безвестно исчезнувшего лица». В 2005 году расследование было возобновлено, но в апреле 2006-го вновь приостановлено.

В январе 2020 года вдова Завадского получила официальный ответ Следственного комитета с отказом возобновить приостановленное предварительное расследование по делу похищенного телеоператора.

В глазах общественности обвинение по делу Завадского и судебное разбирательство было сфабриковано с целью замять шум вокруг похищения. За решетку были отправлены ставшие неугодными исполнители, совершавшие ранее по заказу власти другие преступления, но не причастные к исчезновению Дмитрия Завадского.

В начале 2000-х годов были обнародованы документы, из которых следовало, что с оппозиционными политиками и общественными активистами расправился специально созданный для этого «эскадрон смерти».

Требование раскрыть правду об исчезновении журналиста содержится в резолюциях Комиссии ООН по правам человека, Парламентских Ассамблей Совета Европы и ОБСЕ. Экс-министру внутренних дел Владимиру Наумову, советнику Лукашенко Виктору Шейману, бывшим главе МВД Юрию Сивакову и экс-командиру СОБРа Дмитрию Павличенко запрещен въезд в США и страны Евросоюза по причине того, что они подозреваются в причастности к его исчезновению, а также к похищению людей в Беларуси.

17 декабря 2019 года «Немецкая волна» опубликовала сенсационное признание бывшего бойца СОБРа Юрия Гаравского.

В сентябре 2019 года Юрий Гаравский обратился в русскую редакцию «Немецкой волны», заявив, что 20 лет назад участвовал в похищениях и убийствах белорусских оппозиционеров - противников Лукашенко. Гаравский утверждает, что в 1999-2003 годах был бойцом СОБРа - специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси. По словам Гаравского, по приказу сверху вместе с сослуживцами он похитил и убил экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главу Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал белорусскую оппозицию.

Весной и осенью 1999 года эти три человека пропали. Расследование их исчезновений в Беларуси до конца доведено не было. В 2004 году спецдокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христос Пургуридес, изучив все обстоятельства, пришел к выводу, что Захаренко, Гончара и Красовского похитили и убили бойцы СОБРа под командованием подполковника Дмитрия Павличенко с ведома руководства страны. Такую версию разделяют правозащитники и родные пропавших, но доказать ее пока не удалось.

41-летний Юрий Гаравский бежал из Беларуси в Европу, где попросил политического убежища. Он показал DW оригиналы и копии некоторых документов, подтверждающих его утверждения.

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