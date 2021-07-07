На какие машины придется пересесть Лукашенко, если в Беларуси запретят немецкие авто 6 7.07.2021, 9:57

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«Патриотичный» Geely и китайское «Красное знамя».

Прошли те годы, когда Лукашенко выходил из белых «жигулей» и черной «Чайки». Сейчас он предпочитает продукцию немецкого автопрома. Но на какие машины пересядет Лукашенко, если в Беларусь, по его же предложению, не будут пускать немецкие товары?

Для этого случая tut.by подобрал несколько «патриотичных и дорогих» вариантов авто.

Лукашенко явно предпочитает продукцию немецкого автопрома, чаще всего — Mercedes

Напомним, во вторник на совещании по противодействию санкциям Лукашенко предложил ограничить продажу немецкой продукции и не пропускать ее через Беларусь.

«Помните, Skoda, Nivea и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу.

Точно так надо поступить и с немцами. Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пускай едут и поставляют туда».

После такого заявления возник вопрос: какими моделями будет обновляться правительственный автопарк? Ведь несмотря на то, что сейчас в гараже есть Tesla Model S, Rolls-Royce Phantom Coupe, Geely Emgrand EV, электромотоцикл и даже трактор BELARUS-4522, сам Лукашенко явно предпочитает продукцию немецкого автопрома, чаще всего — Mercedes. Из последних моделей этого бренда у него в гараже имеются Maybach 62 2012 года выпуска и более новый Maybach Pullman Guard. Также иногда Лукашенко видели за рулем черной Audi A8.

Мы выбрали несколько вариантов для Лукашенко от дружественных России и Китая, а также коллаборации Беларуси и Китая — завода «БЕЛДЖИ».

Aurus Senat

Это новый российский автомобиль представительского класса, который производят с 2018 года на заводах в Москве и Елабуге. Премиальными первенцами Aurus стали лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600.

Кстати, на бронированном Aurus Senat приехал на свою последнюю инаугурацию Владимир Путин, пересев на него с Mercedes Pullman. Сейчас это его основной служебный автомобиль.

В длину лимузин составляет 6630 мм, в снаряженном состоянии весит 6,9 тонны. Стоимость его в новом кузове у официального дилера еще не объявлена, поскольку такие автомобили будут производиться исключительно по спецзаказу.

Седан Aurus Senat S600

Если лимузин окажется слишком велик для белорусских дорог и не впишется в развязки, то вполне можно купить седан. Его длина на метр меньше — 5630 мм, полная масса — 3,2 тонны. В базовой комплектации он продается за неполные 327 тысяч долларов.

Обе модели выпускаются с гибридным двигателем объемом 4,4 литра, 598 л.с., полным приводом и автоматической коробкой переключения передач.

HongQi L5

Оригинальные машины HongQi (произносится «Хунцы» и переводится — красное знамя) made in China создавались на основе американских моделей и предназначались для чиновников и высшего партийного руководства.

Гражданская версия правительственного лимузина (а по сути седана класса «F») HongQi L5 выпускается с шестилитровым двигателем объемом 408 л.с., с полным приводом и автоматической КПП. Его длина — 5.555 мм, вес — 3,2 тонны.

Но для Беларуси эти автомобили не новинка — еще в 2015 году автозавод FAW изготовил два эксклюзивных кабриолета на базе L5, а Китай передал их нашей стране в качестве безвозмездной военной помощи. Автомобили участвовали в параде ко Дню Победы.

Это самый дорогой китайский автомобиль в истории. Его цена составляет примерно 900 тысяч долларов.

Geely GE

Информации об этой модели вы не найдете ни на сайтах автодилеров марки, ни на портале завода «БелДжи». Все потому, что в свободной продаже этой модели нет. Однако, выяснилось, что такие модели авто есть в Следственном комитете, таможне, исполкомах —— эти организации на сайте госзакупок объявляли аукцион по покупкам услуг и автопринадлежностей для GE.

В Беларуси представлена лишь одна комплектация Luxury c бензиновым двигателем 1.8T мощностью 184 л. с. и шестиступенчатым «автоматом». Длина GE – 4986 мм. Стоимость такого авто в прошлом году была чуть больше 28 тысяч долларов. Скромненько, но если говорить о патриотизме — то эта модель самый подходящий вариант.

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