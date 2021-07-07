В Норвегии блогеров обяжут сообщать об «отфотошопленных» снимках 7.07.2021, 10:12

Нереалистичные стандарты красоты влияют на самооценку и психическое состояние пользователей соцсетей.

В Норвегии вскоре вступят в силу изменения в закон о маркетинге, согласно которому местные блоггеры и рекламодатели не смогут публиковать отредактированные изображения, не предупредив об этом подписчиков.

Об этом сообщает ВВС.

Речь идет о снимках, от которых блогеры и знаменитости получают оплату или любую другую выгоду - то есть рекламные посты.

Поправки приняли из-за все больших опасений относительно того, как нереалистичные стандарты красоты влияют на самооценку и психическое состояние пользователей соцсетей.

Когда именно новые правила вступят в силу, решит король Норвегии. На правительственном сайте говорится, что цель закона - снизить давление на общество, которое вызывают "идеализированные люди в рекламе".

"Среди прочего, вводится обязанность обозначать отретушированную или измененную любым другим образом рекламу, когда это значит, что тело человека отклоняется от реальности с точки зрения формы, размера и вида кожи", - говорится в пояснении.

Изменения коснутся всех, кто публикует платные рекламные посты в соцсетях - в частности, блоггеров, актеров, певцов и других знаменитостей.

Исследование, проведенное в прошлом году в Великобритании, показало: большинство молодых людей в возрасте до 18 лет говорят, что изображения в соцсетях очень сильно влияют на их представления о том, как должно выглядеть тело.

Лишь 5% респондентов заявили, что они не рассматривали возможность каким-то образом изменить свою внешность - путем диеты или операции.

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