Мнение: У режима опять случилось обострение синдрома недооцененного геополитического величия 7.07.2021, 10:26

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Может так случиться, что в какой-то момент угрожать будет уже некому.

Вчера у белорусских властей опять случилось обострение синдрома недооцененного геополитического величия, пишет Telegram-канал «Письма к дочери».

Так что кое-кто пригрозил остановить весь немецкий транзит что в Китай, что в Россию. Ну, чтобы уже оценили выдающуюся роль белорусских властей в системе международных торговых связей. Потому что, может кто раньше не знал, что белорусские власти могут с этими связями сделать, что хотят. А они, видишь, могут. Если захотят.

И, конечно, нет смысла обсуждать, кому от этой остановки будет хуже всех. Во-первых, оно и без обсуждений понятно. А во-вторых… Мне вот даже уже и неловко опять повторять слова про «совершать вербальные интервенции, это тебе не мешки ворочать». И, судя по тому, что премьер Головченко стал сторонником торгового мира, а не торговых войн, ворочать мешки (в смысле перекрывать транзит) никто, на самом деле и не собирался. Просто сказал человек, и сказал. Нельзя же в самом деле придираться к каждому уже слову. Он же, наверное, не затем сказал, чтобы закрыть транзит, а просто хотел поднять геополитическую самооценку.

Но вот ведь какая штука. Не все же вербальные интервенции одинаково полезны. У некоторых наблюдаются совершенно нежелательные побочные эффекты. И если завышенная геополитическая самооценка начинает угрожать транзитным потокам товарных грузов, то может так случиться, что в какой-то момент угрожать будет уже некому. Потому что маршруты этих грузов переместятся в экологически более благоприятные ареалы. Куда-нибудь, где ночи не так темны и в них меньше ужасов.

Конечно, не все и не сразу. И, возможно, для изменения маршрутов понадобится что-нибудь посерьезнее, чем просто слова. Ну так, по правде говоря, белорусские власти, я считаю, достаточно уже позаботились о том, чтобы создать дополнительные стимулы. Одна только миграция и альтернативный легальному табачный бизнес обеспечивают транзитерам достаточно дополнительных неудобств в виде повышения бдительности пограничных и таможенных служб. И ведь не факт, что транзитеры будут заранее предупреждать о перемене своих географических предпочтений по примеру Газпрома, который с октября не запланировал для себя никакого белорусского транзита. Главное, ничего же личного. Просто удобство ведения бизнеса.

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