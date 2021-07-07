Немецкие банки начали отклонять переводы в Беларусь «из-за ситуации в стране» 1 7.07.2021, 10:41

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Санкции действуют.

Как минимум два человека сообщили dev.by о проблемах с платежами в Беларусь из Германии. В обоих случаях речь шла о банке Stadtsparkasse Mönchengladbach. И в обоих случаях читатели говорят о том, что банк сослался на санкции.

Владелец ИТ-компании: «Думаем открыть счет в европейском банке»

Учредитель ИТ-компании, резидента ПВТ, Артем не смог получить платеж в евро от немецкого заказчика. Немецкий банк 2 июля отказался переводить деньги в Беларусь. Заказчик обслуживается в Stadtsparkasse Mönchengladbach (сберегательный банк в Северном Рейне-Вестфалии, расположенный в Менхенгладбахе), при этом переводы оттуда осуществляются при посредничестве государственного банка Landesbank NRW.

По словам Артема, именно банк-посредник заблокировал платеж в адрес белорусского юрлица.

— Нашему клиенту сказали, что с 1 июля государственным банкам запрещены платежи в Беларусь: они боятся, что деньги могут идти в санкционные сектора. Поэтому просто блокируют все.

Артем обращает внимание, что этот запрет вступил в силу с 1 июля, поэтому июньский опыт успешных переводов, о котором свидетельствовали айтишники, уже не в счет.

— Сегодня только 6 июля, многие компании даже не выставили инвойсы за июнь, — говорит он. — Я хотел бы пообщаться с теми, кто сделал перевод из Германии в июле.

Решений проблемы Артем видит несколько:

1. Вернуться к работе через UpWork. Деньги из Штатов пока долетают без проблем. Но отдавать маркетплейсу 5% не хочется.

2. PayOneer.

3. Открыть счет белорусского юрлица в иностранном банке. «В Германии это сделать не удастся, но можно попробовать в Польше. Будем надеяться, что Польша не заблокирует переводы между разными счетами одного юрлица. Может, есть и решения попроще. Но сейчас это кажется наиболее комфортным».

4. Открыть юрлицо в европейской стране. «Но это, безусловно, усложнит нашу работу».

Производитель паллет из Германии: «Предложил Western Union, но поставщик наотрез отказался»

Производитель паллет из Германии: «Предложил Western Union, но поставщик наотрез отказался»

Названная Артемом дата запрета — 1 июля — может быть ошибочной.

Другой наш читатель, производитель паллет в Германии Владимир, полагает, что запрет вступил в силу 26 июня. Сам он попытался перевести деньги белорусскому поставщику материалов еще 29 июня. Сумма небольшая — 915 евро («Я оплатил 35 кубов, а взял 39, надо было отправить разницу»).

— Как правило, деньги доходят на следующее утро. Но тут на часах — обед, денег нет. Вечером поставщик мне звонит: ты деньги перевел? Ждем еще несколько дней — ничего не происходит. А потом нам сообщают, что платеж отклонен из-за политических проблем. И дают ссылку на вот этот документ от 24 июня. В пятницу 2 июля подал заявку на возврат, только во вторник 6-го пришли деньги.

Возврат, платеж отклонен «из-за текущей ситуации в отношении Беларуси»

Владимир стал искать другие способы расплатиться с партнером. Из общения со знакомыми узнал, что успешно проходят платежи из Германии в Беларусь через частный нидерландский банк IGN. Теперь он тестирует немецкий Postbank.

— Мы сегодня попробуем провести платеж через Postbank. Отправим 100 евро и посмотрим на результат.

Какие еще варианты? Western Union. Я предложил своему поставщику, но человек наотрез отказался: вы мне переведете, а меня к уголовной ответственности привлекут за уклонение от уплаты налогов. Деньги должны упасть на счет юрлица.

В целом Владимир считает, что в Германии бизнес недостаточно хорошо информировали о санкциях в отношении Беларуси, поэтому многие воспринимают проблемы с платежами как мошенничество.

— У нас о санкциях ни по телевизору, ни в газетах не сообщили. Когда меня это коснулось, мне дали ссылку с таким видом: вы что, не знаете, что в мире творится? Мы с моим поставщиком хорошо друг друга понимаем, но есть те, кто только начал заниматься бизнесом, столкнулся с неплатежами и думает, что это мошенничество. Надо донести эту информацию до людей, чтобы они быстро нашли решение.

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