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Захватчик заложников в Тюмени задержан

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  • 7.07.2021, 10:48
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Захватчик заложников в Тюмени задержан
Фото: Екатерина Мишина/ТАСС

Взрывных устройств у него не обнаружено, только муляж.

Захватчик банка в Тюмени задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, мужчина заявлял, что у него сумка с якобы опасным предметом и требовал 15 миллионов рублей. Взрывных устройств у него не обнаружено, только муляж, отмечает URA.RU в своем Telegram-канале.

По данным управления МВД по Тюменской области, в 9:20 по местному времени поступило сообщение о том, что в отделение банка на Червишевском тракте пришел неизвестный и потребовал деньги.

К месту происшествия были стянуты подразделения спецназа. Правоохранители блокировали место ЧП. Также эвакуированы 50 жителей пятиэтажного дома, в котором располагается захваченное отделение банка.

Сообщалось от двух до трех заложников.

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