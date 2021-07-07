Дмитрий Орешкин: Путин платит и нагибает Лукашенко 7.07.2021, 11:01

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Дмитрий Орешкин

Усидеть на штыках не получится без прокладки из твердой валюты.

Российский политолог Дмитрий Орешкин на канале «И грянул Грэм» высказался о событиях в Беларуси и последних неадекватных заявлениях Лукашенко.

О нападении на узел связи ВМФ России в Вилейке и других терактах

— Надо быть просто безумным человеком, чтобы пытаться захватить охраняемый военный объект с помощью каких-то партизанских методов. Это только в параноидальном мышлении может восприниматься как реальность.

Похоже на Иосифа Виссарионовича Сталина, который тоже везде видел врагов и, предварительно нанося упреждающие удары, уничтожал. Думаю, здесь есть желание напугать белорусский народ какими-то ужасами, что, вот, Запад сейчас хочет нанести нам удар в самое сердце.

Там же был пойман белорусскими спецслужбами какой-то самолет, странным образом управляемый извне, к которому была приделана канистра со взрывчаткой. Но это, мне кажется, сказки для шестиклассников… Это спецслужбисты пугают Лукашенко. Он болезненно реагирует и всерьез все это рассказывает своим согражданам.

О сложных взаимоотношениях правителей РФ и Беларуси

— Лукашенко устранить не удавалось, терять Лукашенко для Путина было опасно. Потому что тот самый народ, от имени которого выступает Лукашенко, на самом деле, смотрит в Европу и хотел бы жить, как в Европе.

И если убрать Лукашенко и провести демократические выборы, то, скорее всего, Беларусь двинется в Европу. Путину это никаким боком не надо. Поэтому он не очень любит Лукашенко, но он нуждается в нем. Лукашенко нуждается в Путине еще сильнее. На российских богатствах Лукашенко, как транзитер, кормится и хорошо это понимает.

Вспомните, что прошлым летом он говорил о «заброшенных из России наемниках». Сейчас он вынужден вести себя корректно, говорить про Союзное государство. Потому что силовиков надо кормить, а денег у него нет. Его режим опирается на силовиков. А, сидя на штыках, нужно иметь какую-то прокладку из твердой валюты, чтобы эти штыки тебя не прокололи. На это денег у него нет, деньги у Путина.

О признании Крыма

— Лукашенко так и не признал присоединение Крыма, потому что он очень ясно экстраполировал это на себя.

Лукашенко очень боится потерять самовластие. Он боится, что восточный сосед за те деньги, которые дает, потребует поделиться полномочиями. А Лукашенко без власти просто себя не мыслит, что бы он при этом ни говорил…

Путин платит и пытается нагнуть Лукашенко. Сейчас символически пытаются прогнуть Лукашенко, пригласив его в Крым. Это будет очень интересный ход, потому что Лукашенко с 2014 года отрицал присоединение Крыма. Если он туда поедет, это будет существенное изменение в его риторике.

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