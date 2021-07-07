Обоюдоострый меч: продвижение талибов может сыграть против Кремля 7.07.2021, 11:10

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Фото: Reuters

«Талибан» действует по схожей с РФ логике.

На текущем этапе путинский режим выступает ключевым выгодоприобретателем от расширения зоны контроля на территории Афганистана их закадычных друзей из «Талибана». По линии ГРУ через российскую базу в Таджикистане увеличивается оказание военной помощи талибам со стороны Кремля, чем объясняются их последние успехи на афганском севере, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

В итоге, по словам представителя «Талибан» Забиуллы Моджахеда под контроль уже взято 70% протяженности афганско-таджикской границы. По его словам «… у нас будут хорошие отношения с нашей дружественной страной – Таджикистаном. На границах будет установлена безопасность, и никакого вмешательства не произойдет». Свежо предание, да верится с трудом, ведь за последние несколько дней из-за предательства местных ополчений под натиском усиленных российскими подарками отрядов талибов свыше 1500 афганских военных бежали в Таджикистан в надежде найти там хотя бы временное убежище. И это только первые ласточки грядущего большого наплыва беженцев из охваченной хаосом республики в Центральную Азию.

В панике «основатель мира и национального единства — лидер нации» Эмомали Рахмон провел экстренное заседание Совбеза и принял решение поручить министру обороны Ширали Мирзо мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы. Рахмона, кроме появления нежелательных визитеров, очень волнует вопрос контрабанды оружия и наркотиков, и, конечно же распространение экстремисткой идеологии в Таджикистане.

Такой радикальный шаг таджикский автократ предпринял после разговора с Путиным. В Кремле хорошо знают крайнюю непопулярность коррумпированного режима в народе, и хотят его расшатать по уже разыгранному в Беларуси сценарию, используя фактор внутренней дестабилизации под воздействием внешней угрозы исламского фундаментализма. Ходят слухи, что Путин не хочет одобрить план «преемник» в республике, ведь он завидует Рахмону, что у него есть сын Рустам, которому можно передать власть, тогда как у «обнуленца» подобной возможности нет. Путин намекнул Душанбе о возможной военной помощи для «сдерживания» талибов, в том числе и по линии ОДКБ. Это вполне можно интерпретировать, как подготовку к вероятной оккупации Таджикистана россиянами.

Однако сами по себе таджики не самоцель путинской задумки с талибами. Во-первых, россияне мечтают о газовых богатствах Туркменистана. У страны 19,5 трлн. куб. м. доказанных запасов природного газа, и это очень ценный актив. При этом три десятилетия правления невменяемых «туркменбаши» Ниязова и «аркадага» Бердымухаммедова превратили страну в заповедник прогрессирующего сюрреализма. Нейтральный Туркменистан с разложившимся режимом представляет собой большой интерес для россиян. Им не по душе проект газопровода ТАПИ, ведь он конкурирует с «Газпромом», и талибы хотели бы снять с проекта свою ренту. Однако ГРУ в своей пропаганде провоцирует талибов напасть на Туркменистан, выдвигая тезис, о том, что скоро у них «появятся свои морские порты, хоть Каспий и нельзя считать полноценным морем...»

Расчет здесь ясен, ведь снова Москва будет предлагать Ашхабаду свою защиту от кровожадных исламистов. Во-вторых, талибы – это фактор российского давления на Казахстан и Узбекистан, для которых проникновения экстремисткой идеологии чревато рисками для правящих элит. В-третьих, путинцы разыгрывают афганскую карту против Китая, ведь наплыв исламских радикалов может быть и в проблемный Синьцзян-Уйгурский автономный район. Существует проект провозглашения эмирата «Восточный Туркестан», что может привести к военному конфликту в Китае.

Талибы на удивление полезны для россиян, и действуют по схожей с ними логике. Но важно помнить, что игра в исламский фундаментализм представляет собой обоюдоострый меч. Кремль на какое-то время способен посеять хаос в Центральной Азии и Китае, но рано и поздно волна радикализации докатится и до российского мусульманского сообщества. А это почти 20% населения РФ! Чечня покажется после этого легкой прогулкой.

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