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С чем белорусские банки пришли под европейские санкции?

  • 7.07.2021, 11:17
С чем белорусские банки пришли под европейские санкции?

На поддержку банков идут бюджетные средства.

Банковскую систему страны составляют более 20 коммерческих банков. За январь—май 2021 года они вместе заработали 654,2 млн BYN прибыли. Для сравнения: за аналогичный период в 2020 году прибыль системы составила 340 млн BYN, пишет сайт banki24.by.

У значительного роста прибыли есть несколько причин. Во-первых, с весны 2020 года действуют регуляторные послабления Нацбанка. Благодаря этим послаблениям банки относят на расходы меньшие суммы, что автоматически увеличивает прибыль.

Во-вторых, в начале 2020-го состоялась значительная девальвация белорусского рубля. Это существенно уменьшило прибыль банков за счет курсовых разниц и иных проблем у кредитуемых предприятий. В 2021 году такой значимой девальвации «зайчика» пока не было.

С 1 января по 1 июня увеличился зарегистрированный уставный фонд системы — с 5,805 до 6,609 млрд BYN. Почти весь рост фонда объясняется докапитализацией Беларусбанка за счет бюджета.

На итоговой коллегии Минфина министр Селиверстов сообщил, что в целом Беларусбанк рекапитализировали на 1 млрд BYN. Такие масштабные вливания денег в капитал госбанков и производились и раньше в кризисные периоды.

В мае рейтинговое агентство Fitch сообщило, что для Беларусбанка характерна высокая концентрация деятельности в Беларуси и существенные прямые и косвенные риски на госсектор. Также, по данным агентства, у Беларусбанка высока «долларизация кредитов» — около 53% по информации Fitch.

Согласно Fitch, Беларусбанк «вошел в кризис с относительно высокими уровнями проблемных кредитов». Финансирование предоставлялось в основном компаниям в госсобственности: около 73% от корпоративных кредитов на конец 2020 года.

В июне Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк попали под санкции Евросоюза. Компаниям из ЕС запретили покупать, продавать, предоставлять инвестиционные услуги и иметь дело с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка со сроком погашения более 90 дней, если это касается подсанкционных субъектов.

На конец 2020-го у Беларусбанка наблюдалась «высокая долларизация обязательств» — 63%. Также на ту дату 22% обязательств банка были представлены фондированием, которое АСБ привлек на внешних финансовых рынках. В связи с этим эффект от санкций ЕС в перспективе может оказаться ощутимым для госбанков Беларуси.

На 1 июня необслуживаемые активы в банковской системе составили 3,557 млрд BYN. Независимые аналитики отмечают, что этот показатель не до конца отражает уровень «проблемности» активов из-за особенностей принятой в РБ методики и регуляторных послаблений.

Инвестиционный портфель банков на 1 июня достиг 13,863 млрд BYN в эквиваленте. Ресурсы банков в основном инвестированы в ценные бумаги Минфина и местных властей — 10,405 млрд BYN на отчетную дату. Это может создавать взаимные риски в кризисных ситуациях: ведь в системе доминируют банки с госкапиталом.

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