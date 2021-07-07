С чем белорусские банки пришли под европейские санкции? 7.07.2021, 11:17

На поддержку банков идут бюджетные средства.

Банковскую систему страны составляют более 20 коммерческих банков. За январь—май 2021 года они вместе заработали 654,2 млн BYN прибыли. Для сравнения: за аналогичный период в 2020 году прибыль системы составила 340 млн BYN, пишет сайт banki24.by.

У значительного роста прибыли есть несколько причин. Во-первых, с весны 2020 года действуют регуляторные послабления Нацбанка. Благодаря этим послаблениям банки относят на расходы меньшие суммы, что автоматически увеличивает прибыль.

Во-вторых, в начале 2020-го состоялась значительная девальвация белорусского рубля. Это существенно уменьшило прибыль банков за счет курсовых разниц и иных проблем у кредитуемых предприятий. В 2021 году такой значимой девальвации «зайчика» пока не было.

С 1 января по 1 июня увеличился зарегистрированный уставный фонд системы — с 5,805 до 6,609 млрд BYN. Почти весь рост фонда объясняется докапитализацией Беларусбанка за счет бюджета.

На итоговой коллегии Минфина министр Селиверстов сообщил, что в целом Беларусбанк рекапитализировали на 1 млрд BYN. Такие масштабные вливания денег в капитал госбанков и производились и раньше в кризисные периоды.

В мае рейтинговое агентство Fitch сообщило, что для Беларусбанка характерна высокая концентрация деятельности в Беларуси и существенные прямые и косвенные риски на госсектор. Также, по данным агентства, у Беларусбанка высока «долларизация кредитов» — около 53% по информации Fitch.

Согласно Fitch, Беларусбанк «вошел в кризис с относительно высокими уровнями проблемных кредитов». Финансирование предоставлялось в основном компаниям в госсобственности: около 73% от корпоративных кредитов на конец 2020 года.

В июне Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк попали под санкции Евросоюза. Компаниям из ЕС запретили покупать, продавать, предоставлять инвестиционные услуги и иметь дело с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка со сроком погашения более 90 дней, если это касается подсанкционных субъектов.

На конец 2020-го у Беларусбанка наблюдалась «высокая долларизация обязательств» — 63%. Также на ту дату 22% обязательств банка были представлены фондированием, которое АСБ привлек на внешних финансовых рынках. В связи с этим эффект от санкций ЕС в перспективе может оказаться ощутимым для госбанков Беларуси.

На 1 июня необслуживаемые активы в банковской системе составили 3,557 млрд BYN. Независимые аналитики отмечают, что этот показатель не до конца отражает уровень «проблемности» активов из-за особенностей принятой в РБ методики и регуляторных послаблений.

Инвестиционный портфель банков на 1 июня достиг 13,863 млрд BYN в эквиваленте. Ресурсы банков в основном инвестированы в ценные бумаги Минфина и местных властей — 10,405 млрд BYN на отчетную дату. Это может создавать взаимные риски в кризисных ситуациях: ведь в системе доминируют банки с госкапиталом.

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