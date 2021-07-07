Страны Люблинского треугольника поддержали стремление Украины в ЕС и НАТО 7.07.2021, 11:24

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Подписана декларация.

Главы МИД стран Люблинского треугольника — Украины, Польши и Литвы — подписали три документа, среди которых — декларация о поддержке стремления Киева в ЕС и НАТО.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба из Вильнюса, где он находится с рабочим визитом.

«Министры иностранных дел Люблинского треугольника подписали два документа и утвердили еще один, то есть всего три документа», — отметил он.

По словам Кулебы, первый документ — это декларация об общем историческом наследии и общих ценностях.

«В этом документе мы констатируем то, что объединяет наши страны не только в прошлом, но и в будущем. В будущем это, безусловно, единая Европа. И Литва, и Польша в этой декларации подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС, поддерживают Крымскую платформу, осуждают российскую агрессию против нашего государства», — пояснил украинский министр.

Второй документ — дорожная карта развития Люблинского треугольника, в которую входят различные вопросы, среди которых экономика и противодействие гибридным угрозам.

Третий документ — план мероприятий по противодействию дезинформации.

Кулеба добавил, что министры договорились о разработке совместного доклада по противодействию дезинформации.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в НАТО — единственный путь к завершению войны на Донбассе.

Зеленский также говорил, что Украина в ближайшее десятилетие должна стать полноценным членом ЕС. По словам Зеленского, Украина создала декларацию, которую заключает со странами-партнерами и членами ЕС. Подписывая декларацию, каждая страна поддерживает стремление Украины вступить в ЕС.

11 апреля премьер Денис Шмыгаль заявил о создании Украиной национальной системы перехода на стандарты НАТО для ускорения пути к полноправному членству в Альянсе.

9 марта 2018 года НАТО предоставило Украине статус страны-аспиранта — официальное признание стремление государства получить полноценное членство в Альянсе. Курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины в 2019 году.

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