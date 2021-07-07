Золотовалютные резервы Беларуси обвалились более чем на треть миллиарда долларов 8 7.07.2021, 11:32

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«Подушка безопасности» режима продолжает таять.

За июнь 2021 года золотовалютные резервы Беларуси снизились на 353,8 млн долларов (на 4,6%) после роста в мае на 485,2 млн долларов (на 6,7%). На 1 июля ЗВР составили 7 млрд 409,3 млн долларов (в эквиваленте), сообщает управление информации Национального банка.

По данным регулятора, снижение уровня международных резервных активов по итогам июня в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте примерно на 240 млн долларов, а также уменьшением стоимости монетарного золота.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в июне способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин и привлечения Министерством финансов средств в иностранной валюте.

На 1 января золотовалютные резервы Беларуси составляли 7.468,5 млн долларов.

За 2020 год золотовалютные резервы Беларуси значительно сократились — на 1,9 млрд долларов, или на 20,5% (на начало 2020-го составляли 9,4 млрд долларов).

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