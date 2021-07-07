Украинское правительство выступает за санкции против пособников режима Лукашенко 1 7.07.2021, 11:56

3,588

Кабмин будет просить СНБО Украины ввести ограничительные меры в действие.

Кабинет министров Украины внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер к пособникам режима Лукашенко.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что соответствующее решение правительство намерено принять на заседании 7 июля.

Согласно материалам к заседанию Кабмина, предложение по санкциям внесут с целью защиты национальных интересов. Перечень лиц не прилагается.

Сообщается, что такое предложение связано с решениями Совета ЕС от 2 октября 2020 года и от 6 ноября 2020 года о введении санкций к физическим лицам, которые причастны к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, а также к лицам, которые причастны к нарушению декларации о правах человека, запугиванию, репрессиям, насильственному подавлению мирных протестов, применению пыток, задержанию, в том числе граждан Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».