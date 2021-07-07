Число россиян-банкротов выросло в два раза 2 7.07.2021, 12:05

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Больше всего банкротов — в Москве.

Количество граждан РФ, включая индивидуальных предпринимателей, признанных банкротами в первом полугодии 2021 года, превысило 88 тыс., что в 2,1 раза больше, чем за тот же период 2020 года, сообщает ТАСС.

В январе - июне 2020 года рост показателя составлял 1,5 раза по отношению к такому же периоду 2019 года.

«Мы наблюдаем продолжение тенденции прошлых лет. С каждым годом в России растет количество личных банкротств. Сама процедура не быстрая, в отличие от внесудебного банкротства. В указанный период могут входить те должники, долги которых признаны безнадежными в предыдущие годы. Впоследствии некоторое увеличение может происходить из-за долгов, накопленных во время пандемии», - говорится в комментарии заместителя министра экономического развития Ильи Торосова.

Он отмечает, что рост показателя также связан с так называемой ловушкой низкого старта, когда институт банкротства становится востребованным легальным механизмом освобождения граждан от безнадежных долгов.

Кроме того, руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин сообщил, что граждане РФ все активнее пользуются освобождением от долгов через процедуру личного банкротства. За период существования процедуры потребительского банкротства - с октября 2015 года по июнь 2021 года несостоятельными стали 370 326 граждан.

Граждане РФ, как правило, сами инициируют свое банкротство (95% процедур), в отличие от компаний, где заявителями выступают кредиторы.

Больше всего граждан-банкротов в первом полугодии 2021 года было в Москве (4 858; +98% к такому же периоду 2020 г.), Московской области (4 701; +114,7%), Краснодарском крае (4 310; +136,8%).

В первом полугодии 2021 года количество корпоративных банкротств выросло до 4 918, что на 9,2% больше, чем за тот же период 2020 года, но на 19,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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