Вильнюс готовит ответ на сокращение до минимума диппредставительства Литвы в Беларуси1
- 7.07.2021, 12:10
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Детали будут озвучены позже.
Вильнюс готовит ответ на сокращение до минимума диппредставительства Литвы в Беларуси. В литовском МИД заявили, что детали будут озвучены позже, сообщает Delfi.
Накануне в МИД Беларуси заявили, что в диппредставительстве Литвы останется один сотрудник консульской службы и три человека из административно-технического персонала. И изменений не будет на период до отмены Вильнюсом "недружественных инициатив, разжигающих конфронтацию в отношениях с Беларусью".
В Литве считают, что сокращение дипломатического представительства до одного сотрудника, который занимается консульскими вопросами, фактически означает закрытие посольства.
В мае похожая ситуация создалась в отношениях Беларуси и Латвии. Рига ответила Минску симметрично.